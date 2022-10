MATILDE O´MILL RESALTÓ LA NECESIDAD DE INNOVAR EN LA GESTIÓN PÚBLICA

En la sala 2 del Nodo Tecnológico se llevó a cabo este miércoles por la tarde la mesa panel sobre “Datos Urbanos y Gestión Pública”, como parte de la primera jornada de la Expo Smart City.

El panel estuvo conformado por la ministra de Justicia y Derechos Humanos de la provincia, Matilde O´Mill; el presidente de la Federación Argentina de Municipios (FAM), Fernando Espinoza; la directora ejecutiva de la Fundación Conocimiento Abierto, Yas García García; el director Ejecutivo Fiware Foundation, Gonzalo Alfredo La Rosa, y el gerente de Cuentas – Sector Público Amazon, Alberto Ortega.

Durante la disertación, O´Mill comentó sobre la cultura de la innovación y a los retos que tiene la administración pública a la hora de implementar políticas de innovación. También sobre la tarea que enfrenta cuando desde el sector público no es tradicionalmente el innovador y la importancia de iniciar dichos procesos.

Por otra parte, consideró importante pensar “cómo juega la cultura de la innovación”. “Es algo que a mí me ha llamado mucho la atención el rol de la cultura, en todo lo que implica una política pública desde iniciar los diagnósticos el diseño y la implementación de una política pública y así también lo importante de las ideas de renovación y de algunos proyectos de innovación y las necesidades de transformación en ese ámbito y en la cultura, para implementar nuevas políticas”, explicó.

“Tenemos que romper el molde, pensar desde otro lugar con actitud proactiva que vea más lo positivo que lo negativo, en un proceso disruptivo, es importante también el liderazgo, tanto el de los jefes de gobierno como de los altos funcionarios, como ministros o en cada de unas de las áreas, tenemos que apostar en esta políticas de innovación y que tengan una base amplia, que no sea de una persona o sector, si no que sea transversal a la administración pública y que todos los sectores puedan aportar a que se realicen propuestas”, agregó.

Otro de los principales expositores fue el presidente de la Federación Argentina de Municipios, Fernando Espinoza, quien sobre cómo en la gestión municipal se analizan los datos digitales para alcanzar un servicio más eficiente desde el Estado con el objetivo de dar respuestas rápidas a las necesidades de las comunidades.

Planteó lo que denominó como el “Círculo Virtuoso en la Gestión Educativa de Cercanía”, al explicar sobre el trabajo en el partido de La Matanza, donde se hizo un trabajo importante en el ámbito universitario. “Es un claro ejemplo de políticas de bienestar llevadas a cabo que garantizan el acceso a la educación, promoción de equidad y ascenso social”, dijo.

“Pensamos el Centro Universitario de Innovación y el Polo Tecnológico como herramientas fundamentales para el desarrollo de La Matanza y de sus jóvenes, y para fortalecer las habilidades que demanda el mercado de trabajo actual”, agregó.