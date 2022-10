EMOTIVA CELEBRACIÓN DE LOS 106 AÑOS DEL HOSPITAL INDEPENDENCIA

El Hospital Independencia celebró este sábado sus 106 años de servicio a los santiagueños con un emotivo acto, donde hubo un merecido reconocimiento a los trabajadores y trabajadoras de cada área, por su vocación, profesionalismo y compromiso con la comunidad.

La ceremonia estuvo encabezada por la ministra de Salud, Natividad Nassif, junto con el subsecretario César Monti, quienes fueron acompañados por la directora del Hospital, Andrea Dorado, y todo el equipo de la cartera sanitaria. Además de funcionarios municipales y concejales capitalinos y autoridades de otros centros de salud de la provincia.

La primera oradora fue la Dra. Andrea Dorado, quien dijo: “Hoy nos encontramos mirando el presente, mientras planificamos el futuro que soñamos para nuestro hospital; nos centramos en mejorar la calidad del servicio que brindamos para la comunidad santiagueña, que demanda y merece una atención oportuna y de calidad con estas premisas trabajamos en cada uno de los servicios para ofrecer un espacio digno y moderno y adecuado para el pilar de la salud”.

“Comenzamos con la modernización de nuestra infraestructura –agregó- con tecnología de punta y trabajando en conjunto con otras instituciones. Celebramos estos logros sabiendo que son parte de un hospital moderno seguro y centrado en los problemas de la gente y agradecemos a las autoridades del Ministerio de Salud de la provincia por acompañarnos siempre”.

Por otra parte, ministra Nassif transmitió los saludos y las felicitaciones del gobernador Gerardo Zamora. “Estar celebrando nos muestra, no solo los logros que durante tantos años ha venido acumulando este hospital, si no su capacidad de resiliencia, su capacidad de adaptación, y su capacidad de poder haber dado respuesta en momentos críticos y difíciles”.

Seguidamente, destacó las acciones implementadas por el gobierno durante la etapa más dura de la pandemia. “Esto no hubiera sido posible sin el liderazgo político del gobernador Gerardo Zamora, quien estuvo 24 horas con su teléfono abierto trabajando conjuntamente con nosotros, tomando decisiones que hagan posible sostener necesidades que eran muy complejas y en la provincia de Santiago del Estero no faltó nada. Se generó una estrategia colectiva que marcó una red fuerte que sostuvo a toda la población y a una pandemia con un virus que no lo esperábamos y afectó a la humanidad”, explicó.