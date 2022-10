DECOMISAN CARGA DE CARBÓN CON DOCUMENTACIÓN APÓCRIFA

El hecho se registró en el puesto de control de Palo Negro, cuando efectivos policiales que se encontraban realizando operativos preventivos, hacen cesar la marcha de un camión marca Iveco de color rojo, con semi remolque de color rojo con lona azul, el cual era conducido por un hombre de 60 años, oriundo de la provincia de Buenos Aires.

Al solicitarle la guía de carga, efectivos policiales notaron ciertas anomalías en la guía de carga de Rentas. Se consultó con la Dra. Zanichelli, enviando la documentación a la misma, quien corroboró que misma sería apócrifa, ya que no sería un formato vigente, como también la numeración no concuerda con la que se lleva en la actualidad, a su vez el sello que lleva no corresponde a la Dirección General de Bosques de la provincia, se trataría de una guía forestal apócrifa, por lo cual dispone que se realice el decomiso de la carga.

Posteriormente se hizo presente el delegado de la dirección Gral. de Bosques, el cual manifiesta que en el día de mañana a horas tempranas se procederá a la descarga de del carbón, en la comisión municipal de Argentina, en el departamento Aguirre.