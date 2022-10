EN EL DIA MUNDIAL DE LA POLIOMIELITIS REALIZAN ACTIVIDADES PARA GENERAR CONCIENCIA

En la plaza Sarmiento de la ciudad Capital y con la presencia de autoridades del Ministerio de Salud, se realizaron este lunes por la tarde una serie de actividades con motivo del Día Mundial de la Poliomielitis, con el objetivo de lograr la toma de conciencia de la lucha contra esta enfermedad.

Al respecto, la titular del Programa de Inmunizaciones, Florencia Coronel, expresó: “Es muy importante recordar entre todos que la polio aún no está eliminada del mundo, sigue circulando en varios países, entre ellos Pakistán, Afganistán y Malawi, el cual después de 15 años vuelve a tener polio.”

Por otra parte, señaló: “Nuestro país, y sobre todo nuestra provincia, no quiere volver a tener este flagelo nuevamente, razón por la cual estamos trabajando en conjunto con múltiples instituciones, upas y centros de salud. Además, estamos en este mes de octubre y noviembre vacunando en una campaña nacional contra el sarampión, rubiola y paperas y la poliomielitis en chicos entre los 13 meses y los 4 años de edad.”

Refiriéndose a los recaudos que deben tener las personas que padecen la enfermedad, resaltó la importancia de vacunarse como también tener extremo cuidado de los virus que se contagian a través de la vía digestiva.

En el mismo sentido, la presidenta de la Asociación Santiagueña de Poliomielitis, Mariela Jiménez, consideró que “es muy importante no permitir que la enfermedad reingrese en el continente, dado que no tiene cura y solamente se puede prevenir el contagio mediante la aplicación de la vacuna”.