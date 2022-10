VIDEOS/ Reconocimiento a los ediles salientes

25.10.22 «Me llenó de satisfacción lo que han señalado los ediles salientes, como el hecho de haber trabajado con seriedad, cordialidad, espíritu democrático y armonía, en esta casa” afirmó Santillán. Al término de las deliberaciones de la sesión 33ra del Concejo Deliberante, por presidencia, en nombre del cuerpo de ediles, en sencilla y emotiva ceremonia, se procedió a la entrega de sendos ramos de flores y un recordatorio a los concejales, Sofía Dolores Ramírez, Romina Brandán y Damián Orellana, que culminarán su gestión el 30 del actual.

Antes de concluir el plenario, el edil del bloque Cambiemos, Damián Orellana, solicitó la palabra quien señaló que “teniendo en cuenta que culmina mi gestión como concejal, encomendada por los vecinos en año 2018, considerando que hemos cumplido con el rol que nos han encomendado de ser opositores. Y, también considerando que hemos propiciado proyectos, que fueron aprobados y que han mejorado la calidad de vida de los vecinos, y otros han quedado pendientes, no puedo menos que agradecerles a todos a quienes nos acompañaron en estos cuatro años. Mi agradecimiento, al presidente, al pro secretario, secretario general, a los ediles, a la concejala (Romina) Brandán, al personal de comisiones, de prensa y ceremonial, de administración, de maestranza. Para todos un agradecimiento muy especial”.

Hizo lo propio la concejala Sofía Ramírez, quien señaló que “estoy muy agradecida. Durante 8 años, he cumplido mi mandato con gestión. Mi agradecimiento por su confianza, al gobernador, Dr. Gerardo Zamora, como así al presidente del PJ y senador nacional, José Emilio Neder y a quienes me dieron su voto para cumplir esta función. Así también les agradezco a todas las autoridades de esta casa, funcionarios y empleados, todos quienes fueron amigos cordiales y respetuosos”.

Por último, la concejala Romina Brandán, se dirigió al plenario indicó que “culmina una etapa para algunos de nosotros, que tiene que ver con los principios democráticos de la periodicidad de los cargos, con la responsabilidad de quienes ocupamos ciertos cargos públicos, de entender cuando una etapa se termina, cuando ya no podemos aportar más ideas o proyectos a una idea de ciudad que tenemos. Y, como nos gusta a los radicales, hablar de Raúl Alfonsín, el sostenía que lo importante son las ideas no los hombres. Estoy contenta, porque ocupará mi lugar el joven electo concejal, Agustín Acosta, de Juntos por el Cambio, que con su juventud tiene una larga trayectoria y compartimos ideas de ciudad y provincia que seguramente se apreciarán en los debates”. Agradeció a todo el personal y a las autoridades de la casa “con quienes trabajamos con total armonía, como a los concejales todos, con los que he trabajado con total respeto”.

Humberto Santillán

A su término, el presidente del HCD, Humberto Santillán, en contacto con la prensa, señaló que “hemos despedido con mucho afecto y cariño a los ediles que concluyen su mandato”.

Subrayó que “me llenó de satisfacción lo que han señalado los ediles salientes, como el hecho de haber trabajado con seriedad, cordialidad, espíritu democrático y armonía, en esta casa”.

Concluyó señalando que “este es un lugar donde confluyen las ideas de todos los sectores políticos representativos de la comunidad, y en definitiva todos, de una u otra manera, estamos trabajando por una mejor calidad de vida de los vecinos”.