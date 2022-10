A días de asumir Diego Ponti llamó a la unidad de todos los quimilenses

Casi 24 antes de asumir como nuevo intendente de la ciudad cabecera del departamento Moreno, el médico oftalmólogo Diego Ponti hizo un fuerte llamado a la unidad de todos los quimilenses. “Tenemos que dejar atrás esa grieta que siempre nos separó y empezar a construir el Quimilí que queremos para todos”, dijo.

El pasado 7 de agosto, Ponti consiguió casi el 50% de los votos, como candidato del Frente Justicialista de Integración Municipal, logrando un caudal histórico para un mandatario local, lo que –según afirmó- le otorga el respaldo necesario para tomar las medidas que sean más convenientes para la comunidad.

“Estoy muy contento por asumir esta responsabilidad y siento un gran honor porque la gente espera mucho de nosotros para ver cambios estructurales en cuestiones en las cuales no la estamos pasando bien. Queremos cumplir con los pedidos que recibimos en campaña y durante este período de transición”, expresó.

Anticipó que las primeras medidas de su gobierno estarán dirigidas a la complicación generada por la crisis hídrica. “Vamos a poner todas las energías para atender a los barrios de Quimilí y zonas rurales porque hace 8 meses que no está lloviendo También se lanzará un amplio operativo de limpieza en todo el pueblo. Esos serán nuestros puntos de partida”, remarcó.

Con respecto a su gabinete, dijo que ya está prácticamente definido: el jefe de Gabinete será Marcelo Balbuena; el secretario de Gobierno, José Gómez, y el subsecretario Piter Vallejos; secretario de Obras Públicas, Gabriel González. En Cultura, Víctor Valeira; en Educación, Fátima Díaz; en Deportes, Juan Domingo Pereyra; en Salud un equipo de profesionales. Mientras que el área contable del municipio estará a cargo de Aníbal Ponti.

Dijo que durante su gobierno se manejará con austeridad y responsabilidad en el manejo de los recursos para garantizar la prestación de servicios y evitar el derroche de los recursos que pertenecen a la gente.

“Ese fue un tema tratado con el gobernador Gerardo Zamora en una reciente reunión, sobre mantener el equilibrio financiero del municipio, porque cuando las cosas no se hacen bien desde el Estado las consecuencias las sufre la gente que menos tiene”, señaló.

En otro tramo de la entrevista, el intendente electo remarcó: “No quiero que exista más la grieta que dividió a los quimilenses. Los funcionarios saben que no debe existir la persecución porque tenemos que entender que hay otra forma de hacer política, sin peleas, sin odios, ni mezquindades. Tenemos que cerrar una vieja grieta. Ese es otro de los objetivos fundamentales de esta gestión”.

En cuanto a su trato con los vecinos, dijo que continuará en paralelo a su función pública con la actividad privada en su consultorio, porque considera que eso lo mantiene “más cerca de la gente”.

“Voy a escuchar mucho a los vecinos, prefiero estar en los barrios, caminando, hablando con todos y supervisando obras o trabajos. No quiero estar tanto en la oficina. Me van a seguir encontrando en los lugares de siempre, ahora desde otro lugar, con poder para tomar decisiones y ayudar a que juntos hagamos de nuestro querido Quimilí un lugar mejor para vivir”, concluyó.