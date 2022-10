VIDEO/ 12da Feria Provincial del Libro: Se presentó “Historias de los Pueblos”- La Mesopotamia de Santiago del Estero

29.10.22 “Viene a resignificar una importante región donde se desarrollaron la mayoría de los pueblos que habitan el territorio provincial» dijo Ángel Iñiguez. Este sábado, al mediodía, en la Sala 4, del FORUM, se llevó a cabo con éxito el acto de presentación del libro “Historias de los Pueblos 1”, La Mesopotamia de Santiago del Estero, siendo su coordinador Héctor Daniel Guzmán. La obra es colectiva, producto del trabajo conjunto de autores de muchas regiones santiagueñas invitados a pensar en dos grandes ejes: el desarrollo histórico por zona y las distintas particularidades de sus orígenes poblacionales.

Al cierre de la presentación, el presidente de la Mesa de Gestión de la Región de la Mesopotamia Santiagueña, profesor Ángel Iñiguez, apreció “la presentación del libro que, desde la óptica de varios escritores, es muy caro a los afectos y sentimientos de quienes vivimos en la Región de la Mesopotamia Santiagueña. Se han volcado en la obra datos relevantes, descripciones, valores y datos históricos”.

Valoró las exposiciones del Dr. Osvaldo Peiretti, como también hizo lo propio, el profesor Raúl Jorge Castillo, autor de cuatro libros sobre la región, mentor y creador de la Red de Información Patrimonial de la Mesopotamia Santiagueña y las palabras del Coordinador, Héctor Daniel Guzmán.

Abundó la obra literaria “viene a resignificar una importante región donde se desarrollaron la mayoría de los pueblos que habitan el territorio provincial. Pueblos que tienen mucha riqueza no solo por lo geográfico o por los ríos que la contienen, sino por los valores históricos que albergan y eso está reflejado en esta obra. Cuando se menciona cada pueblo en este libro, el autor retrata no solo lo que es la comunidad en particular, sino que la ubica en el marco del contexto regional. Creo que esto es auspicioso y va a traer una visión importante sobre la importancia de poner en valor a la región”.

Concluyó indicando que “como referente y en nombre de comisionados e intendentes que integramos al Región de la Mesopotamia, queremos agradecer la iniciativa de las instituciones de estudio intervinientes y de los escritores que se han tomado el trabajo inmenso de reflejar el libro presentado la importancia de la Región de la Mesopotamia Santiagueña”.

Cada texto ofrece una hoja de ruta que permite adentrarse al lector a la forma en que se construyeron las comunidades y cómo aportaron a la configuración de la provincia. El texto invita a complejizar los procesos de nacimiento y desenvolvimiento de las sociedades rurales y brinda un mapa de la historia micro, una cartografía diversa de temas que constituyen recursos claves para entender la configuración social y geográfica de Santiago del Estero. Se anunció la realización de 3 ediciones sobre otras regiones de la provincia.

El Libro

El libro cuenta con el aporte de escritores como Fátima Isabel Sánchez, Naara Robles, Abel Castillo, Fabián Fernando Fuentes, Hugo Lescano, Raúl Castillo, Guillermo Abregú, Joaquín Abuchacra y René Contreras.

Las instituciones que intervinieron a la realización del libro son: Asociación Civil Santiagueña de Investigadores de Historia, UNSE, UCSE, Dirección de Patrimonio de la provincia, Dirección de Cultura, Ediciones Biblioteca Sarmiento, Jefatura de Gabinete de Ministros. Editorial Bellas Alas.