VIDEO/ Termas: Asumió el nuevo cuerpo deliberativo y el intendente reelecto, Jorge Mukdise

El espacio elegido para esta actividad fue la tradicional sala Homero Manzi del Centro Cultural General San Martín en horas de la tarde.

En primera instancia realizaron juramento de estilo los 12 concejales, habiendo quedado como presidente Rodolfo Muzzolon, vicepresidente primero, Javier Saleme; vicepresidente segundo, Luís Alberto Gómez.

Asimismo el resto del cuerpo quedó conformado de la siguiente manera:

-Guillermo Robach.

-Paula Canepa.

-Natalia Sánchez.

-Héctor Parrado.

-Adriana Chávez.

-Monica Rozales.

-María Aráoz.

-Ricardo Santucho.

-Carolina Nieva.

Posteriormente el presidente del cuerpo deliberativo tomó juramento de estilo al intendente Jorge Mukdise, quien presentó al mismo las declaraciones juradas de ganancia y patrimoniales presentadas ante la AFIP desde el primer día de su mandato en 2018 hasta la fecha.

Al tomar la palabra Mukdise mencionó: “Estamos porque los ciudadanos de Las Termas de Río Hondo hemos ejercido una vez más en libertad y con una gran demostración de compromiso democrático el derecho y la obligación de elegir a nuestros representantes.

Me siento muy orgulloso porque dimos un gran ejemplo de convivencia, tolerancia, respeto y participación, en especial las nuevas generaciones de termenses que masivamente eligieron ser protagonistas de la jornada que vivimos el 7 de agosto pasado y me siento profundamente honrado, me han confiado seguir acompañándolos por 4 años más en la construcción de la ciudad que amamos, que soñaron nuestros padres, que merecen nuestros hijos y que estoy convencido, somos capaces de hacer, lo estamos demostrando”.

“Pero además me han confirmado que vamos por el camino correcto—siguió— y eso me emociona, sabemos que no ha sido fácil, conocemos nuestra historia la hemos vivido y los jóvenes la escucharon de sus padres, una historia marcada por muchos altibajos, sin embargo hoy nos ilumina la certeza de que esos tiempos difíciles quedaron atrás, porque logramos crear un presente y futuro orgullosos de lo que somos, sabemos y hacemos, porque tenemos una dirección muy clara, hemos visto hacia dónde vamos, sorteando las dificultades, estrechando fuerzas, compartiendo la visión y comprometiéndonos con los demás. La pandemia fue un gran ejemplo en ese sentido”.

Sobre las elecciones en la ciudad dijo: “Hoy y el tiempo que está por venir, no se trata del resultado de una elección sino de una elección que cotidianamente hacemos cada uno de los termenses. De la elección de nuestros antepasados de quedarse en estas tierras, luego vinieron los que decidieron acompañarnos, con emprendimientos, ellos también echaron raíces, pero sobre todo nos eligen aquellos que pueden reencontrarse con su alma, con la emoción y alegría, con nuestra gente y finalmente la elección que nos despertó, la de un hombre que visualizó nuestro futuro, todos somos testigos de lo que Gerardo Zamora pudo ver y hacer en esta ciudad”.

Finalmente aseguró: “Esta gestión seguirá siendo la que impulse la vida en clubes deportivos, iglesias, salas barriles, sosteniendo iniciativas públicas que nos demuestran que la ciudad está viva y activa”.