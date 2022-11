RICARDO JUNCOS QUEDÓ IMPRESIONADO CON EL TERMAS DE RÍO HONDO GOLF CLUB

Después de una jornada intensa en el Autódromo Internacional, con la presentación del Dallara Chevy del IndyCar Series, Ricardo Juncos, titular de Juncos Hollinger Racing, visitó este jueves el Termas de Río Hondo Golf Club, que lo dejó “impresionado” -según confesó- luego de recorrer las instalaciones y hacer algunos golpes acompañado por el director ejecutivo del predio, Juan Manuel Pereyra.

“La verdad que el campo de golf está hermoso, estuve conociendo la cancha que está espectacular, de nivel mundial. Es la primera vez que tiro aquí y los green son muy lindos, espectaculares y también estoy aprendiendo porque para mí el golf es algo bueno, estamos contentísimos de estar en este lugar”, dijo.

Destacó además la calidez de los santiagueños y la grata impresión que se llevó de la ciudad Capital en una visita que pudo realizar. “Tuve la posibilidad de conocer el centro de la ciudad de Santiago del Estero, junto al gobernador Gerardo Zamora; la verdad que le agradezco, porque no tenía idea con lo que me iba a encontrar. Me gusta mucho, la cordialidad de la gente y me siento como en casa. Ha sido un viaje fantástico y así también muchos chicos de Estados Unidos que vienen conmigo han dicho que ha sido la mejor experiencia de sus vidas”, expresó.

Con respecto a la presentación del auto del Indycar Series en el autódromo internacional dijo: “El balance fue increíble, por todo el contexto y poder girar en una pista como la que tiene Las Termas de Río Hondo con el Indycar era algo soñado, lo estamos haciendo realidad. Pero más allá de eso, esperábamos 3.000 o 5.000 personas, pero nunca la cantidad que asistió; nos dijeron que fueron más de 15.000 personas. Eso nos deja muy contentos ya que sobrepasamos las expectativas, para mí fue un honor, me siento muy feliz por todo, porque trabajamos mucho para esto y que el público haya respondido como lo hizo es una alegría inmensa”.