AGENTES DE VIAJES DE BÉLGICA, CAUTIVADOS POR LA VARIADA OFERTA TURÍSTICA DE ARGENTINA

Tras pasar por Buenos Aires, representantes de ocho agencias belgas recorren la Provincia de Tucumán, una de las grandes atracciones de la región Norte.

Durante los meses de julio, agosto y septiembre, el Instituto Nacional de Promoción Turística (INPROTUR), la operadora B2B online MisterFly y Air Europa Bélgica, iniciaron una novedoso challenge de ventas con el objetivo de promover los viajes hacia Argentina.

Los ganadores del challenge debían ser las ocho agencias que más ventas hacia nuestro país hicieran durante el período mencionado de tres meses. Finalmente, las empresas triunfadoras fueron Neckermann, BT Tours, Jetexpress, So Travel, Your Travel, Horeco Voyages, Little Guest y Folies Voyages Le Bizet, que a través de distintos representantes fueron premiados con un Fam Tour por nuestro país.

Luego del arribo de ayer por la mañana a Buenos Aires y recorrer el Tigre -localidad a pocos minutos del centro porteño, famosa por sus canales-, la delegación belga está presente en Tucumán, provincia emblemática de la región Norte.

En territorio tucumano, los y las agentes belgas, que se encuentran en la capital provincial, San Miguel de Tucumán -ciudad histórica porque allí se declaró el 9 de julio de 1816 la Independencia de Argentina-, pasarán también por Tafí del Valle -bellísima villa turística con exquisitos quesos-, Amaicha del Valle -visitarán una bodega comunitaria- y finalmente la famosa Ciudad Sagrada de Quilmes.

Esta acción conjunta con la Provincia de Tucumán, Air Europa y el Municipio de Tigre demuestran la importancia del trabajo unido entre todos los que conformamos la cadena del turismo receptivo argentino.