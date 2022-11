ORGANIZAN ACTIVIDADES POR EL DÍA MUNDIAL DE LA DIABETES

Este lunes 14 de noviembre se conmemora el Día Mundial de la Diabetes y bajo el lema “Educar para proteger el futuro” se organizaron actividades con el fin de generar conciencia sobre las causas, síntomas, tratamiento y complicaciones asociadas a la enfermedad, que afecta a una de cada diez personas de la Argentina.

Este lunes, diferentes centros de salud de la provincia tienen previsto realizar actividades de promoción y prevención, tales como la finalización del Curso de Capacitación sobre Diabetes Mellitus Tipo 2 en el Nodo Tecnológico, con la presencia de autoridades del Ministerio de Salud. Estuvo destinado a equipos de los servicios de salud pública de la provincia, con el auspicio de la Sociedad Argentina de Diabetes.

En el Cepsi “Eva Perón”, organizado junto a Prodiase, habrá una jornada para divertirse, aprender y compartir un desayuno en el Club de Médicos a las 8.30 hs.

También se realizará una caminata saludable por el Parque Aguirre, con la participación de Prodiase, las Upas N° 2 del barrio Cáceres, N° 7 del B° Parque y N° 21 del B° La Católica; el Caps “Dr. Estanislao Ponce” y el área técnica de Actividad Física y Deporte. Habrá postas informativas, controles de salud y un desayuno debate. Comenzará a las 8.30 en Olaechea N° 1117.

De igual forma, el viernes 18 de noviembre desde las 8 se realizará una caminata saludable en la explanada del Centro Integral de Salud Banda. Además, se realizarán postas de controles de glucemia, peso y presión arterial, junto a stands informativos y asesorías. Acompañan Prodiase, las Upas N° 1 El Cruce, N° 2 Central Argentino y N° 6 Dorrego y el área técnica de Actividad Física y Deporte.

Situación

La diabetes es una enfermedad crónica que se origina porque el páncreas no sintetiza la cantidad de insulina que el cuerpo humano necesita, la elabora de una calidad inferior o no es capaz de utilizarla con eficiencia. La misma puede ser una enfermedad silenciosa durante años. Asimismo, su diagnóstico se realiza mediante un análisis de sangre en ayudas en el cual se determina glucemia.

Entre los tres tipos principales de diabetes se encuentran:

Diabetes tipo 1: el páncreas no produce insulina,

Diabetes tipo 2: el páncreas no produce suficiente insulina o el cuerpo no puede procesarla,

Diabetes tipo 3: cuando la insulina es menos eficaz durante el embarazo.

Para el tratamiento de la enfermedad se recomienda la actividad física moderada 30 minutos al día, alimentación saludable, medicación, la educación para aprender a cuidarse y realizar una consulta médica cada 3 meses para controlar el peso, presión y glucemia.

Muchas complicaciones pueden detectarse en etapas tempranas, esto permite tratarlas previniendo que se vuelvan más serias. Todos los años se debe realizar fondo de ojo, examen de los pies y medición de proteínas en orina.