DISTINGUEN A POLICIA QUE REANIMO A UN BEBÉ QUE NO RESPIRABA

Autoridades policiales realizaron un acto de reconocimiento al Agente de Policía de la SubComisaría La Costa, dependiente del Departamento de Seguridad Ciudadana Nº16 Los Flores. El cual, en la madrugada de hoy, sin dudarlo le practico maniobras de RCP a un bebé de apenas cuatro meses de vida que presentaba serias dificultades para respirar.

Sus padres acudieron a la guardia de la subcomisaria, donde pidieron ayuda al funcionario policial.

En la tarde de hoy, se llevó a cabo una emotiva ceremonia de distinción, donde el Agente de Policía Barrera Villalba Santiago, fue notificado en presencia de los padres de menor, del acto mediante el cual recibe las felicitaciones institucionales del caso.

De la comitiva de autoridades policiales formaron parte el Director General De Control de Gestión Argañaraz Juan Domingo, el Director General de Seguridad Vitalevi Jorge Domingo y el jefe del Departamento de Seguridad Ciudadana Nª 16 Comisario Inspector Coronel Sergio.

Como glosan los informes policiales, en la madrugada del jueves, los desesperados padres del menor Isaac Eliseo Gómez llegaron a la Guardia de la Sub Comisaria de la Costa para pedir ayuda, ya que su hijo de tan sólo cuatro meses de vida no respiraba. Fue entonces cuando el Agente de Policía Barrera Villalba Santiago no dudó y comenzó con los trabajos de reanimación cardiopulmonar hasta conseguir que el menor recuperará la respiración.

El bebé, en brazos de su madre, fue trasladada de urgencia al CePSI donde fue recibida por personal médico que realizó los exámenes correspondientes.

Estos actos enorgullecen a la institución policial, ya que como servidores públicos se encuentran en resguardó de la vida, producto de la capacitación constante, hoy se ven reflejado el conocimiento adquirido