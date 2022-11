EXPONENTES DE TODO EL PAÍS PARTICIPAN EN LAS TERMAS DE LOS CAMPEONATOS ARGENTINOS DE AJEDREZ AMATEUR 2022

Con gran expectativa y participantes de diferentes partes del país, este viernes por la tarde comenzaron las finales de los Campeonatos Argentinos de Ajedrez Amateur 2022 en el Centro Cultural San Martín de la ciudad de Las Termas de Río Hondo.

Este evento, que se llevará a cabo hasta el lunes 21, se desarrolla en el marco de los 100 años de la Federación Argentina de Ajedrez (Fada). Además, los campeonatos amateurs serán en reconocimiento al ilustre escritor Ezequiel Martínez Estrada, ajedrecista y divulgador del noble juego, autor de numerosos artículos desde 1923.

En la jornada inaugural estuvieron el organizador del torneo, Jorge Santucho, y el presidente de la Federación Argentina de Ajedrez, Daniel Menon, quienes dieron la bienvenida a todos los jugadores y fanáticos que llegaron a Las Termas para disfrutar de este fin de semana largo.

Este viernes se desarrollaron la primera y segunda ronda de las categorías sub 1400 y no rankeado, sub 1700, sub 2000 y sub 2300.

Para este sábado 19 de noviembre, a partir de las 9 de la mañana, fue programada la tercera y cuarta ronda de todas las categorías con el agregado de una actividad especial desde las 19.30 y a las 21: 45 los Campeonatos Blitz Argentinos Amateur sub 1400, sub 1700, sub 2000 y sub 2300.