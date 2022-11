Controles en el Hospital Oftalmológico “Dr. Enrique Demaría”

En el marco del Mes de la Prevención de la Diabetes, este viernes 25 de noviembre se llevarán a cabo controles gratuitos de salud visual a personas que padezcan esta enfermedad. Será de 7 a 12 en el Hospital Oftalmológico “Dr. Enrique Demaría”.

La atención se realizará por orden de llegada y los pacientes no deberán llevar estudios. Durante el control se efectuará un fondo de ojo para que el médico oftalmólogo observe las estructuras más importantes de la parte posterior del globo ocular.

Luego del estudio se le comunicará al paciente si existen indicios de que se esté desarrollando una patología relacionada con la diabetes. Se le brindará información sobre salud ocular, diabetes y los pasos a seguir en función de su caso particular.

El objetivo de la jornada es contribuir a la prevención de la retinopatía diabética, una complicación de la diabetes causada por el deterioro de las arterias y venas que irrigan la retina que puede ocasionar una perdida severa de la vista, e incluso ceguera.

Los riesgos de desarrollar esta patología aumentan con la duración de la diabetes y con el mal control de la glucemia. Esta es una enfermedad que no suele presentar síntomas hasta que ya está muy avanzada. Casi todas las personas que han padecido de diabetes durante varios años presentan algún grado de retinopatía.

Por ese motivo es fundamental que asistan al oftalmólogo al menos una vez al año para una detección a tiempo.

La Campaña Nacional de Prevención de la Ceguera por Diabetes se desarrollará en 142 puntos del país de forma simultánea, con el fin de prevenirla y está orientada exclusivamente a pacientes diabéticos. La misma está organizada por el Consejo Argentino de Oftalmología.