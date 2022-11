LA CAJA SOCIAL REALIZARÁ EL SORTEO EXTRAORDINARIO DE FIN DE AÑO CON UN PREMIO MAYOR DE $ 25 MILLONES

La Caja Social de Santiago del Estero anunció el lanzamiento del sorteo extraordinario de fin de año de Lotería Santiagueña (Emisión Nº 3.999) que tendrá un premio mayor de $ 25 millones y será sorteado el 23 de diciembre.

El valor del billete entero será de $ 2.500 y $ 500 cada una de las cinco fracciones que lo componen y serán comercializados en las agencias oficiales de Santiago del Estero y las vecinas provincias de Tucumán y Catamarca. Asimismo, habrá tres sorteos adicionales: “Por compra anticipada”, “Billetes no premiados” y un premio estímulo para las agencias y distribuidores que comercialicen el juego de azar por excelencia de los santiagueños.

El primero de los sorteos, por “Compra anticipada” está destinado a todos los apostadores que adquieran su billete o su fracción del sorteo extraordinario de Lotería Santiagueña de manera anticipada y podrán participar del sorteo de 20 premios de $ 20.000. El lunes 12 de diciembre serán sorteados 10 premios de $ 10.000 y el lunes 19 de diciembre los otros 10 premios de $ 10.000 restantes, ambos con anterioridad al sorteo matutino de Tómbola Santiagueña.

Para participar, el apostador deberá recortar el troquel que se encuentra anexado al billete situado en su parte superior derecho (en el mismo se identifica el número de billete y número de fracción) y depositarlo en las urnas habilitadas de la Caja Social y delegaciones del interior provincial.

El segundo sorteo, de “Billetes No Premiados” será para los apostadores que adquirieron su billete del sorteo extraordinario y no hayan sido favorecidos con ningún premio de la programación prevista.

Consistirá en el sorteo de 10 premios de $ 20.000 que será realizado el miércoles 4 de enero del 2023 con anterioridad al sorteo matutino de Tómbola Santiagueña. Para participar, cada apostador deberá completar el dorso de su fracción no premiada de forma manuscrita y legible con sus datos personales (Nombre y apellido, DNI, domicilio y número telefónico) y depositarlo en las urnas habilitadas de la institución y delegaciones.

El tercer y último de los sorteos estará destinado a las agencias y distribuidores que comercialicen la Emisión Extraordinaria de Lotería Santiagueña y consistirá en el sorteo de dos premios de $ 25.000, uno para las agencias y otro para los distribuidores. Podrán ingresar al sorteo todas las agencias cuyas ventas sean superiores o iguales a un entero (5 fracciones).

Por su parte, también ingresarán al sorteo los distribuidores cuyas ventas sean superiores o iguales a 80 enteros (400 fracciones) de billetes correspondientes al Sorteo Extraordinario. El sorteo será realizado el miércoles 18 de enero del 2023 con anterioridad al sorteo matutino de la Tómbola Santiagueña.

Finalmente, el programa “Lotería Solidaria” permitirá a quien haya acertado el primero premio, o la aproximación anterior, o la aproximación posterior o siendo titular del primer billete extraído del sorteo de los billetes no premiados, elegir una institución benéfica sin fines de lucro (comedores, merenderos, hogares de tránsito, hogares escuela, albergues, asociaciones, centros de ayuda social, fundaciones, etc.) para beneficiarla con un horno eléctrico y un ventilador de techo.

Para más información se podrá consultar al teléfono de la institución 428-8850, a los internos del Departamento Comercial de Lotería Santiagueña 428-8884/85/86/87 y también a los internos de la Oficina de Marketing 428-8827 y 428-9585. También lo pueden hacer en el website www.cajasocialsde.gob.ar y nuestras redes sociales Instagram y Facebook.