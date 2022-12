SALUD RECOMIENDA EXTREMAR CUIDADOS DE BEBÉS Y ADULTOS MAYORES PARA EVITAR GOLPES DE CALOR

En virtud de la ola de calor, el Ministerio de Salud de la provincia recuerda que puede ser peligroso especialmente para los bebés y niños pequeños, las personas mayores o con enfermedades crónicas.

Por ello, recomienda poner en práctica medidas preventivas, como beber abundante agua, evitar las bebidas alcohólicas y la actividad física al sol.

Se advierte que quienes tienen mayor riesgo de padecer el golpes de calor son los bebés y niños especialmente menores de 1 año; los bebés que padecen de fiebre por otras causas, o diarrea; las personas con enfermedades crónicas (afecciones cardíacas, renales o neurológicas); los niños obesos o desnutridos; las personas que tienen la piel muy quemada por el sol; los jóvenes que abusan de bebidas con alcohol y de drogas y los adultos mayores.

El golpe de calor es el aumento de la temperatura del cuerpo por una exposición prolongada al sol (insolación clásica), o por hacer ejercicios en ambientes calurosos o con poca ventilación, al punto que el cuerpo pierde agua y sales esenciales para su buen funcionamiento. Puede presentarse en el momento o después de varios días de alta temperatura, y ser muy grave, especialmente para los bebés y niños pequeños. Por eso, ante los primeros síntomas no debe demorarse la consulta médica.

En relación a los niños y niñas, se recomienda no esperar a que chicos pidan agua, sino que hay que ofrecérsela continuamente. Y en el caso de los bebés, las mamás deben darle el pecho con más frecuencia que la habitual. También es importante vestirlos con ropa holgada, liviana, de algodón y colores claros –o incluso desvestirlos– bañarlos y mojarles el cuerpo con frecuencia y evitar que se expongan al sol especialmente en el horario del mediodía.

Las personas en general deben evitar el consumo de bebidas con alcohol ya que aumentan la temperatura corporal y las pérdidas de líquido; no hacer actividad física intensa en las horas en las que el sol se encuentra alto; prescindir del consumo de bebidas con cafeína o con azúcar en exceso, así como también evitar las comidas pesadas. Si se camina bajo el sol, cubrirse la cabeza con una gorra o sombrero, o utilizar un paraguas de verano.

En tanto que para los adultos y adultas mayores, es importante que beban agua fresca y permanezcan en lugares frescos y ventilados.

Síntomas

Sed intensa y sequedad en la boca

Temperatura mayor a 39º C (medida en la axila)

Sudoración excesiva

Sensación de calor sofocante

Piel seca

Agotamiento, cansancio o debilidad

Mareos o desmayos

Vértigo

Calambres musculares

Agitación

Dolores de estómago, falta de apetito, náuseas o vómitos

Dolores de cabeza (sensación de latido u opresión)

Estado de confusión, desorientación, delirio o incluso coma o convulsiones.

Ante la aparición de estos síntomas, se deberá solicitar de inmediato asistencia médica, trasladar a la persona afectada a la sombra, a un lugar fresco y tranquilo, e intentar refrescarla, mojarle la ropa y darle de beber agua fresca.