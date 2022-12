OPERATIVO EN “EL BARRIO” SOBRE CUARENTA MIL HECTAREAS DE TIERRAS USURPADAS ENTRE COPO Y ALBERDI

En el marco de una serie de ACCIONES que realiza constantemente Fiscalía de Estado, con el fin de DESACTIVAR actividades ilegales DE USURPADORES dentro de la provincia de Santiago del Estero, el Fiscal de Estado, Dr. Raúl Abate encabezó un mega operativo que se desarrolló en varias localidades de nuestro interior como Colonia Sobrante del Desierto, Colonia Los Tigres, Colonia Caburé Norte, El Desierto, Ampliación del Desierto, Colonia Ahí Veremos, Colonia Mojones Blancos y Colonia Los Pirpintos, pertenecientes a los departamentos Copo y Alberdi. A tales efectos, se conformaron tres grupos integrados por asesores y personal de Fiscalía de Estado, dirección provincial de Tierras, oficiales de justicia del Poder Judicial, personal de prensa, aviación civil y policía de la provincia quien aporto a miembros de infantería, departamento ambiental, judicial y Busqueda, rescate y comunicación. El plan desarrollado tuvo que cumplirse en medio de inclemencias climáticas producidas por lluvias en la zona que motivaron la casi intransitabilidad de los caminos barrosos, circunstancia que dificultó el rápido acceso a las diferentes propiedades. El operativo consistía en ejecutar decisorios judiciales, medidas cautelares de no innovar y notificaciones de demandas de reivindicación de las tierras usurpadas, tarea que tenia que ser cumplimentada dentro de un radio de aproximadamente 40.000 hectáreas, habiéndose efectuado un estudio previo de determinación de los lotes y de los autores de estas acciones ilegales que tanto perjudican al medio ambiente de nuestra provincia con la destrucción de flora y fauna. Entrevistado el Dr. Raul Abate mientras se encontraba en el lote 17 de Colonia Sobrante del Desierto, explicó que este procedimiento tiene como causa la necesidad de notificar medidas cautelares y correr traslado de demandas, las que fueron dictadas por diferentes jueces del fuero civil de los tribunales de primera instancia de la ciudad de Santiago del Estero. Las mismas se direccionan contra usurpadores que se introdujeron en terrenos de propiedad del erario.

​​Continuando de esta manera, el Fiscal de Estado, Dr. Raúl Abate, explicó: “Es un operativo para notificar demandas de reivindicación y medidas cautelares de no innovar, dictadas por varios jueces de Santiago del Estero contra usurpadores, la mayoría de extraña jurisdicción, que se han apoderado de casi 40.000 hectareas de la provincia, que cuentan con maquinarias de gran volumen y ultima generación, las que les permiten efectuar grandes estragos con su utilización y la acción ígnea dolosa, desmontando extensas superficies. Acreditada la verosimilitud de nuestro derecho y peligro en la demora se despacharon los arietes procesales que le imponen a esta gente, que no puede seguir explotando esta tierra hasta que se resuelva el juicio o los juicios pendientes”, aclarado en que consistía la medida. Casi todos tienen su domicilio en Colonia Caroya y Jesús María, Seguidamente, el fiscal destaco: “Siempre trabajamos en equipo con el valioso aporte de la policía provincial, dirección de tierras de la provincia, el auxilio de la justicia a través de los oficiales encargados de las notificaciones, aviación civil y el personal y equipo de asesores de la dirección de tierras de fiscalía de estado”.

​​​Por otra parte el fiscal leyó una larga lista de inmuebles ocupados diciendo: “Venimos de recorrer en Colonia Los Tigres un inmueble de 2640 hectáreas, identificado como Faustino 1- lote 1, notificando medida cautelar de no innovar. Luego, cruzamos a Faustino 2- lote 2, trabando medida cautelar sobre 2532 hectáreas, realizando idéntica tarea procesal en lotes de Sobrante del Desierto, en Lote 2, sobre 3820 hectáreas, Lote 3, 2860 hectáreas, lote 4- A de 1550 hectáreas, Lote 8, de 2209 hectáreas, Lote 11, de 600 hectáreas, Lote 14, de 1190 hectáreas, lote 12, de 1404 hectáreas, lote 11, de 1018 hectáreas, lote 7, 2372 hectáreas. Mientras que en Colonia 87, lote 6, de 1248. En colonia Ahí Veremos, lote 31, 1605 hectáreas, en Colonia Los Pirpintos lote A- 27, 703 hectáreas. En Colonia ampliación del Desierto 3185 hectareas, fracción de superficie de 4111 hectareas y otro fracción de superficie de 1930 hectareas. En Colonia Mojones Blancos, fracción de superficie de 1609 hectareas En Colonia del Desierto, lote 18, 1263 hectareas con un total de 37.849 hectareas.”

​​​ Luego de leído el listado de superficies usurpadas, el Fiscal de estado continuo enumerando los demandados por reivindicacion que serian: El Cebil S.A, Victor Ivan Picat, Pablo Miguel Picat, Mario Albino Picat, Maria Belen Picat, Matias Sergio Caneva, Roberto Alfredo Cavero, La Martina S.R.L, Graciela Beatriz Dionisi, Norma Veatriz Gonzalez, Jose Luis Picat, Elario Martinez, Luis Maria Rodriguez, Ariel Fernando Fantini, Hugo Alfredo Fantini, Juan Carlos Dichoff, Ruben Miguez, Monica Maria Copetti, Javier Osvaldo Artal, Horacio Gaston Lopez, Olga Graciela Rossi, Vitulo Agro S.A, Diego Cavero, Edgardo Saul Gurman, Matias Orué, Andrea Carolina Orué, Maria Eugenia Orué, Carlos Hernan Orué, Federico Martin Orué, Lucia del Carmen Orué, Carlos Alberto Orué, Olga Rita Perotti, Comagro S.R.L. Prosiguió: “Estas usurpaciones, con mas los incendios provocados son objeto de mi evaluación, no habiendo introducido denuncia penal por el momento hasta no obtener en plenitud los datos que me aporten los otros dos equipos que siguen actuando en la zona, por lo que no puedo ni confirmar ni desestimar sobre la existencia o no de delitos”, destacó: “entre el día Jueves 15 y la mañana del Viernes 16 se cumplimentaron las medidas sobre casi 40.000 hectareas”

​​​Para finalizar el Dr. Abate agrego: “Esta gente tiene una capacidad económica avasallante, lo que se materializa por las maquinarias con las que cuentan y la forma de desempeñarse en las tareas productivas, por el contrario antipodianamente carecen de capacidad jurídica denotando una total orfandad de la misma para adecuarse a las leyes provinciales y cumplir con sus normativas, realizan desmontes y actos atentatorios contra la naturaleza y lo hacen de manera profusa, no equilibrada, irregular, destructiva de lo que son los hábitat de la flora y fauna santiagueña”, siguió manifestando: “me llama la atención dos hechos muy importantes que indisimuladamente publicitan una planificación previa para usurpar. Primero, que 21 de los demandados “son los adelantados de Caroya y los Condes de Jesús María”, siendo apellidos relevantes de esa zona, que por alguna rara razón, transforman el señorío que exhiben en su domicilio de origen, trastocándose en violadores seriales de casi toda la legislación santiagueña sobre la tematica. Segundo, que los caroyenses y ciudadanos de Jesús María utilizan como léxico para referirse a las zonas usurpadas, sobre todo de ”Sobrante del Desierto” como “El Barrio”, lo que explicita rotundamente que vinieron con las claras intenciones de formar un barrio de usurpadores en ese rico paraje, reserva natural de la riqueza santiagueña”.-

​​ Intervinieron en este operativo la Dra. Andrea Olmedo, Directora de tierras de la Fiscalía de Estado, los Dres. Andrea Achari, Rodrigo Martorell, Cristian Martinez Lopez, Rene Alderete, Sebastian Matach, Alejandra Elean Collado, Oficiales de Justicia del Poder Judicial, el comisario inspector encargado del operativo, Héctor Ruiz, policía de la provincia, dirección Provincial de Aviación Civil y técnicos de la Dirección de Tierras, choferes y demás administrativos de Fiscalía de Estado. Sentenciando el Dr. Abate que este tipo de operativos como resultado de procesos civiles y penales van a continuar efectuándose en lo que resta del año y durante todo el 2023, manifestando que se controlara acabadamente el cumplimiento de la cautelar de no innovar y que ante la desobediencia de la orden judicial, Fiscalía de Estado se vera obligado a interponer las denuncias penales pertinentes.