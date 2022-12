EL HOSPITAL OFTALMOLÓGICO LANZÓ LA CAMPAÑA DE PREVENCIÓN DE ACCIDENTES POR PIROTECNIA

Desde el Hospital “Dr. Enrique Demaría” recomendaron, como todos los años, evitar el uso de pirotecnia, tanto para niños y adolescentes como para los adultos por ser altamente peligrosos.

El equipo de salud integrado por su directora Dra. Dolores Coronel; Dra. Carolina Aguirre, jefa de residentes; Dr. Daniel Luna Roldán; presidente Sociedad de Oftalmología; Dra. Fernanda Gallardo, médica del Hospital, y Ramiro Abdala, jefe Quirófano del Hospital, resaltaron la importancia de garantizar para las familias unas fiestas seguras para evitar accidentes.

“La recomendación es no usar pirotecnia para evitar accidentes que pueden hacer perder la visión. Sean autorizados o no, siempre aconsejamos evitarlos”, señaló la Dra. Coronel.

Por su parte, la Dra. Gallardo dijo: “Afortunadamente las estadísticas han disminuido considerablemente gracias a las campañas que estamos realizando en conjunto con las sociedades de niños con autismo y la Sociedad Protectora de Animales”.

En cuanto a los accidentes que se producen con mayor frecuencia, el Dr. Luna Roldán explicó que “es importante que la gente sepa que cuando se manipulen las bebidas espumantes que tengan corchos, hay que tener mucho cuidado al abrirlas porque pueden producirse heridas graves, hasta incluso la pérdida de la vista. Ademá, la pirotecnia puede provocar mutilaciones en los miembros y heridas gravísimas en los ojos”.

Por otro lado, se refirió al “daño que causan los estruendos a las personas con espectro autista que son hipersensibles a las explosiones”.

A su turno, la Dra. Carolina Aguirre informó que las heridas más frecuentes son las quemaduras de parpados y de superficie ocular, la córnea y la conjuntiva y recomendó que ante un accidente “es importante que los pacientes antes de concurrir al hospital no apliquen ninguna pomada, ungüento ni gotas”.

Por último, la Dra. Coronel expresó que “como todos los años, el hospital tendrá guardias médicas las 24 horas. Estos accidentes son prevenibles pero si se producen, se debe trasladar inmediatamente a la persona herida al centro de salud más cercano”.