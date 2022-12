REAL SAYANA CELEBRÓ SU 130° ANIVERSARIO CON LA ENTREGA DE VIVIENDAS Y LA INAUGURACIÓN DE OBRAS

La localidad Real Sayana, ubicada en el departamento Avellaneda, festejó este lunes por la noche su 130° aniversario con la entrega de viviendas sociales y la inauguración de las ampliaciones y mejoras en el edificio del Registro Civil y de la nueva sede de la Subcomisaría Comunitaria, donde además se entregó al personal policial una motocicleta para reforzar la vigilancia en la zona. También fue presentado oficialmente el vistoso cartel de entrada al pueblo.

Las viviendas construidas por la comuna local, a través del programa impulsado por el Ministerio de Desarrollo Social de la provincia, benefician a seis familias de los parajes El Fisco, Colonia Real Sur, El Matadero y de la localidad de Real Sayana.

En el acto central estuvieron los ministros de Gobierno, Seguridad y Culto, Marcelo Barbur, y de Desarrollo Social, Ángel Niccolai, entre otras autoridades provinciales y de municipios de la zona, quienes fueron recibidos por el comisionado de Real Sayana, Santiago Dip.

El primer orador fue Dip, quien expresó su agradecimiento “al Gobierno de la provincia, por el apoyo permanente que ha permitido la concreción de muchas obras para mejorar la calidad de vida de la gente”.

«Real Sayana es un pueblo que año tras año avanza con realizaciones y eso es gracias a nuestro gobernador Gerardo Zamora, crecemos sin olvidar nuestras tradiciones y nuestros orígenes», resaltó.

A su turno, el ministro Niccolai dijo “Cada vez que venimos nos encontramos con algo nuevo y eso nos llena de mucha satisfacción, la verdad que no queda en la provincia lugar donde no haya presencia de la mano del Estado. En pueblos que parecían fantasmas se ha recuperado la esperanza y los sueños».

En un párrafo aparte destacó el programa de viviendas sociales que beneficia a muchas familias que no tienen los recursos para construir una casa. “Es un programa solidario e inclusivo que beneficia a los que menos tienen y lo bueno es que se ha consolidado y muchas familias ya han accedido a la casa propia», expresó, para luego dejar el compromiso del gobernador Zamora de “continuar trabajando por lo que falta, para generar igualdad de oportunidades y progreso para todos”.