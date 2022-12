El Ministerio de Salud entregó preservativos vaginales al Hospital Independencia

El Ministerio de Salud, a través de los programas provinciales de VIH/Sida – ITS y Hepatitis Virales, y de Salud Sexual y Reproductiva, entregó preservativos vaginales al Consultorio de Salud Sexual Integral del Hospital Independencia, que a partir del 26 de diciembre serán distribuidos.

Desde Programa de VIH/sida – ITS y Hepatitis Virales, Victorio Ramos explicó que «estos preservativos forman parte de un plan piloto que busca impulsar nuevas opciones de anticoncepción para que las mujeres y LGBTIQ+ puedan tomar decisiones y ejercer su sexualidad de manera plena, segura y placentera, ejerciendo sus derechos sexuales y reproductivos libres de coerción, discriminación y violencias”.

En este sentido, desde el Consultorio de Salud Integral agregaron que “el preservativo masculino es una opción eficaz para la protección de enfermedades y de embarazos no deseados, pero es necesario que la mujer deje de correr riesgo cuando su pareja sexual no quiere usar este método. Por eso, el preservativo vaginal es un recurso sin reemplazo en las opciones de cuidado y por lo tanto, debe formar parte de las alternativas de protección disponibles”.

Las personas interesadas en recibir este método podrán dirigirse al Consultorio de Salud Sexual Integral del Hospital Independencia, de lunes a viernes de 10 a 16.

Preservativo vaginal es un método anticonceptivo que protege contra el embarazo no intencional, el VIH y otras ITS. Está realizado de nitrilo o el poliuretano, que permite su utilización con cualquier tipo de lubricante y en personas alérgicas al látex. Es de un solo uso y puede colocarse hasta 8 horas antes de la relación sexual. No deben usarse un preservativo masculino y femenino al mismo tiempo porque pueden romperse por fricción. Este método no requiere prescripción médica.