EL VICEGOBERNADOR ENCABEZÓ EL ACTO POR EL 133° ANIVERSARIO DE LA FUNDACIÓN MALBRÁN

En representación del gobernador de la provincia, Dr. Gerardo Zamora, el vicegobernador Dr. Carlos Silva Neder encabezó esta tarde el acto central por el 133° aniversario de la fundación de la localidad de Malbrán, departamento Aguirre.

Estuvieron presentes, el comisionado municipal de Malbrán, Julio Eduardo Domínguez; la presidenta provisional de la Cámara de Diputados, Norma Abdala de Matarazzo; el subsecretario de Promoción Humana y Relaciones Institucionales con la comunidad, Arq. Ernesto Fernández; director de Relaciones Institucionales de la Cámara de Diputados, Dr. Luis Herrera; intendentes de Forres, Belén Abdala y de Pinto, Jorge Leguizamón; comisionados municipales de Averías, Casares, Argentina, Palo Negro, Villa Unión y Tomás Young, entre otros.

Una de las primeras actividades oficiales encabezadas por el Vicegobernador consistió en la entrega de una vivienda social a la familia de Marisa Vera, de un total de 5. Luego, se inauguraron 1000 metros de iluminación, caños, cableado subterráneo y luminarias led, sobre Ruta Nacional 34 y posteriormente se habilitó el nomenclador de la localidad de Malbrán, ubicado en el predio de la Estación de Ferrocarril.

En su mensaje, el vicegobernador Silva Neder transmitió el afectuoso saludo del gobernador Dr. Gerardo Zamora y de la presidenta provisional del Senado de la Nación, Dra. Claudia Ledesma Abdala de Zamora a toda la comunidad de Malbrán por este nuevo aniversario.

Remarcó: «Estamos presentes aquí para ratificar el compromiso permanente que el Gobierno tiene con el interior, en este caso con la comunidad de Malbrán y todo el departamento Aguirre».

«Malbrán -remarcó- ha sabido incorporarse a ese gran proyecto político de construcción colectiva puesta en la gestión pública que es el Frente Cívico, que a posicionado a Santiago del Estero como una de las provincias que está a la vanguardia y prueba de ello son las casi treinta mil viviendas rurales construidas y erradicando las viviendas rancho».

En tal sentido, recordó que ayer junto al Gobernador Zamoras, la ministra de Salud de la Nación, Carla Vizzotti y del ministro de Cultura de la Nación, Tristán Bauer participaron en Las Termas de Río Hondo de la presentación del Programa «Por una Argentina sin Chagas», que la provincia sigue garantizando su continuidad, así como también otros que tienen como objetivo adjudicar viviendas a aquellos que las necesitan».

«Santiago es parte de aquellas provincias que son miradas por el desarrollo que tienen. Es la principal productora de granos, como trigo, soja, maíz; la provincia de la región con mayor cantidad y mejor calidad de ganado bovino y es la principal exportadora de fibra de algodón».

Agregó: «De esta manera, la gestión de gobierno encabezada por Gerardo Zamora continúa rompiendo asimetrías. Lamentablemente, hoy nos enteramos del fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que no hace más que ratificar de que los recursos quedan en el puerto y las provincias, las que en definita originan esos recursos, son las que se ven perjudicadas, es decir, no hace más que ratificar esas asimetrías que históricamente se han venido dando en el país».

Asimismo, se dieron a conocer “obras ejecutadas con la ayuda del Gobierno de la Provincia”, entre ellas: 600 metros de veredas en el barrio Sector Norte; reconversión lumínica en avenidas Belgrano y Moreno, y calle Buenos Aires, de un total de 15 cuadras; colocación de luminarias en plaza San Martín; refacción de sala velatoria; del edificio del director en la Escuela N° 802; refacción y pintura exterior del Colegio Secundario Tristán Malbrán y Monolito de Malvinas.

Al respecto, en su mensaje, el comisionado municipal de Malbrán, Julio Eduardo Domínguez agradeció «el apoyo permanente del gobernador Gerardo Zamora” y señaló que “todas las obras que hoy presentamos a la comunidad no podrían haber sido posibles sin la ayuda del Gobierno de la Provincia que, sin lugar a dudas, es el motor que impulsa el progreso que hoy representa esta localidad».

Durante el acto, se realizó la entrega del Decreto de Huésped de Honor, de la Declaración de interés emitida por la Honorable Cámara de Diputados y placas recordatorias.

En la ocasión, la Comisión Municipal realizó varios reconocimientos: Pablo Araujo, músico (La Voz Argentina); Mónica Gómez (academia folclórica); Roberto Adrián Vivas (Solidaridad) y Luis Casanova, artista.