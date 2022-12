ENÉRGICO REPUDIO DE VICEGOBERNADORES DEL NORTE GRANDE ARGENTINO AL FALLO DE LA CORTE SUPREMA

Los Vicegobernadores de las Provincias del Norte Grande Argentino: Carlos Silva Neder (Santiago del Estero), María Florencia López (La Rioja), Analía Rach Quiroga (Chaco), Rubén Dusso (Catamarca), Sergio Mansilla (Tucumán), Eber Solís (Formosa), Carlos Haquim (Jujuy) y Antonio Marocco (Salta) expresan su más enérgico repudio al reciente Fallo emanado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, la que mediante el dictado de una medida cautelar dispuso la suspensión de la Ley N° 27.606, la cual redujo la participación a CABA.

Esa Ley que a partir de ahora queda injustamente suspendida, corregía una concesión arbitraria y desproporcionada de recursos que el gobierno de Mauricio Macri hizo en favor de la Ciudad

Autónoma de Buenos Aires, mediante un Decreto y en perjuicio del resto del País.

La Ciudad Autónoma de Buenos Aires no es una provincia, de manera tal que el Fallo dictado

lesiona profundamente la forma de Gobierno Federal contenida en nuestra Carta Magna y las normas que regulan la coparticipación entre la Nación y las Provincias.

Como representantes de las Provincias no admitimos más este atropello que intenta

despojarnos de nuestros fondos para asignarlos injustamente al territorio más rico de la Argentina, profundizando así los desequilibrios y asimetrías.

Además de la gravedad de la medida, por lo injusta, nos afecta que el máximo Tribunal se arroje atribuciones que no les son propias, desconociendo las leyes dictadas por el Congreso de

la Nación, las decisiones dispuestas por el señor Presidente y la Comisión Federal de Impuestos, inmiscuyéndose en cuestiones políticas no justiciables.