Zamora: «No tengo ningún problema de ir preso por defender el federalismo»

Por otra parte, sostuvo que «finalizamos el año, con esta reunión del Comité de Interjurisdiccional de los Bajos Submeridionales, y lo importante destacar que en estos últimos tres años una cuenca hídrica que lleva décadas reclamando obras de infraestructura para evitar graves perjuicios y por sobre todas las cosas para potenciar sus capacidad productiva, ha tenido el acompañamiento permanente en del gobierno nacional, a través del ministro del Interior y Obras Públicas que hoy también han estado presentes, y muy contentos, que se haya sumado hoy , nuestro presidente, a esta reunión con las firmas de importantes convenios, que van a servir para avanzar durante el año que viene y definir la concreción de muchas obras importantes para casi 8 millones de hectáreas que componen este sector de tres provincias» dijo el Gobernador Dr Gerardo Zamora, al término de una jornada intensa de actividades con el presidente, Alberto Fernández, funcionarios nacionales y los gobernadores de Santa Fe y Chaco.

Señaló que «estuvimos hablando de agua, producción, trabajo, infraestructura para el desarrollo, también para la educación, valor agregado, y creo que tenemos un gran potencial, y de hecho las provincias son las que estamos aportando dólares al país…casualmente el último año la ciudad de Buenos Aires, en rojo ha tenido 7600 millones de dólares, nosotros producimos con balanza comercial positiva, y por eso estanos defendiendo el federalismo, y los recursos del país, para las provincias. Lo que estamos hablando en estas reuniones es de cuestiones concretas, como agua para la gente, educación, viviendas , para la gente del interior que necesita vivir igual que viven otras metrópolis como la ciudad autónoma de Buenos Aires».

Al aludir al fallo de la CSJN señaló que «se plantea como de cumplimiento imposible, por no estar previsto en el presupuesto, pero además es bochornoso en sus consecuencias, porque se jacta la ciudad de Buenos Aires que, con ese dinero, no va hacer ninguna obra, solo le va a bajar los impuestos a los bancos…o sea que el dinero que se quita al resto, que tendría que venir para obras y generar producción, mas dólares para el país, más crecimiento para un mundo que demanda litio, energía, alimento y lo producimos aquí, va ir para bajar el impuesto a los sellos de las tarjetas de crédito, y el ingreso brutos que pagan los Bancos por las Leliq!! Mil millones por día, van ir a parar a los bancos? ese es el país que no queremos, contra eso nos vamos a defender”.

Subrayó Zamora que “ví que a mí, me han denunciado por sedicioso, por una declaración de apoyo al planteo del presidente…ni siquiera tengo la facultad para incumplir el fallo, y ya estoy denunciado penalmente junto con otros colegas gobernadores. Este es el país del revés , es lamentable, ojala que esto pueda, cambiar, nosotros acompañamos al presidente para que esto se revierta, porque además es una cautelar, que implícitamente nos da la razón en el fondo, cuando al suspender nos la ley del congreso de la Nación, que da 2.3 de coparticipación a CABA, pero con una cautelar, crea una ley dando 2.9, sin poner él vigencia el decreto de Macri que le otorgó el 3.5, no se animaron porque es bochornoso el 3.5… nos robaron al resto del país entonces 700.000 millones de pesos, durante los 4 años del gobierno de Macri, eso no lo explica nadie, van a pagar eso para que volvamos a hacer obras? nos dejaron una deuda tan grande al país que hoy estamos atados al fondo monetario, no hay dólares, están restringidos los pesos, tenemos que cumplir metas fiscales, bueno de eso se trata. El poder mediático centralizado en el puerto de Buenos Aires, nos trata de cualquier cosa y hasta nos amenazan los candidatos del pro, que nos van a meter preso. Yo no tengo ningún problema, lo acabo de decir, yo no me voy a escapar al Uruguay igual que Pepín Rodríguez y Simón, ese que les hacía las cosas turbias. Yo aquí voy a estar, así que no tengo ningún problema de ir preso por defender el federalismo” concluyó el gobernador.