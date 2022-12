RECOMENDACIONES PARA DISFRUTAR DE UNAS FIESTAS SALUDABLES

El Ministerio de Salud de la provincia, a cargo de la Lic. Natividad Nassif, recuerda las claves para disfrutar de unas fiestas saludables.

Se aconseja prevenir problemas de salud por ingesta excesiva de alimentos o bebidas alcohólicas, evitar los accidentes por uso de pirotecnia, de tránsito y protegerse del calor.

En las reuniones de fin de año entre familiares y amigos se suelen romper las rutinas de alimentación, comiendo mayor cantidad a lo largo del día, además de sumar calorías a través de las bebidas. Estas conductas pueden generar descompensaciones, sobre todo en personas que presenten enfermedades previas como diabetes, hipertensión y colesterol elevado.

En las fiestas se elige comer alimentos como con grandes concentraciones calóricas, cuando lo que necesitamos en esta época del año es aumentar la ingesta de líquidos sin alcohol y comer comidas livianas. En una cena de año nuevo se pueden llegar a consumir entre 8.000 y 10.000 calorías, el equivalente al aporte que se debe ingerir en 4 o 5 días. Por este motivo se aconseja comer de manera moderada, despacio e incorporar platos que tengan frutas y verduras de estación.

También es importante tomar medidas en cuanto al correcto manejo, traslado y conservación de alimentos con el fin de evitar la proliferación de bacterias que pueden causar enfermedades, tales como diarreas, síndrome urémico hemolítico y salmonelosis.

Si compra carne picada, prefiera la que fue procesada en el momento y consúmala de inmediato. Este producto se alterará más rápido que una pieza de carne entera. Controle las fechas de vencimiento de todos los productos. No compre alimentos sin fecha, marca o números de registro, ni aquellos cuyo envase se encuentre en malas condiciones. No adquiera alimentos preparados que se exhiban a temperatura ambiente ni huevos que tengan su cáscara rota.

Es importante lavarse las manos con agua y jabón antes y después de cocinar y no mezclar alimentos crudos con cocidos. Las comidas con carne picada o trozada deben cocinarse hasta que no queden partes rojas o rosadas en su interior. Evitar recetas que lleven huevos crudos.

Al momento de servir es necesario mantener la temperatura de los alimentos calientes y fríos y no dejarlos a temperatura ambiente durante más de 2 horas. Las sobras no deben guardarse en la heladera durante más de tres días y ni recalentarse más de una vez.

Alcohol y accidentes

Para quienes están designados como conductores la consigna es «alcohol cero». Si alguien bebe de más, se debe acompañar a la persona, llevarla a un lugar tranquilo y ventilado, recostarla de costado para que no se ahogue en caso de tener vómitos, aflojarle la ropa, abrigarlo, ofrecerle agua y no permitirle manejar ni irse solo.

Las mujeres embarazadas o en período de lactancia no deben consumir alcohol. Tampoco las personas que por enfermedad o uso de medicamentos lo tienen contraindicado; los trabajadores que utilizan máquinas o herramientas, o corren riesgo de caída y aquellas personas que deben cuidar y atender niños, adultos mayores o enfermos.