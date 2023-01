Zamora: “Esto afecta al federalismo y a las instituciones para el futuro”

Lo expresó Zamora en una entrevista por el Canal C5N. “Esto afecta al federalismo y a las instituciones para el futuro”. Como parte de las repercusiones ante el juicio político contra Rosatti, presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el gobernador Gerardo Zamora dialogó en un programa por el canal de televisión C5N.

“La denuncia la realicé personalmente, ante los hechos, yo había realizado unas publicaciones en Twitter a partir de la filtración de estos chats, donde han dejado en tela de juicio el fallo de la Corte, ya que el vocero estaría involucrado en estos chats. Lo que obviamente dejan sin legitimidad, a mi modo de ver, al presidente actual de la Corte. Si es que esto no se aclara, lo cierto es que nosotros esperábamos que ante tamaña gravedad, algún paso de la justicia. Ya sea de Robles o del propio Rosatti”, indicó.

“Y esto necesita que sea esclarecido, la denuncia penal presentada en el fiscal federal de feria lo que hace es que se arbitren los medios para el secuestro del celular y quede en guarda, se lo perite y se aclare lo que se tenga que aclarar. Estoy hablando de Robles, el vocero del presidente de la Corte, Horacio Rosatti. Y bueno ha tenido curso, con una medida cautelar, eso ha significado que estaría notificado desde hoy –ayer– Esto ha sido concretamente mi denuncia, no hay otra cosa más que la preocupación que se suma a la situación actual. Lo importante es que esto de esclarezca”, agregó y explicó sobre su denuncia.

Asimismo, enfatizó: “Estamos muy preocupados. Yo represento a una provincia, al igual que los demás 23 gobernadores de las restantes provincias. Y cualquier causa como la que estaba en discusión, parece incluso secundario ante tamaña gravedad institucional porque había sospechas,había toda una serie de conjeturas, de versiones. Lo que pasa que ahora están probadas, primafacie, en un chat que Robles no ha negado”.

Al ser consultado si participará de la reunión con el presidente Fernández que se desarrollará hoy, dijo: “Si voy a estar presente. Nosotros estábamos analizando todo este problema, incluso tuvimos una reunión cuando salió el fallo. Y se hizo una presentación conjunta ante la incongruencia del fallo. Y una serie de cuestiones que estábamos analizando. Nosotros ya habíamos hecho dos presentaciones varios gobernadores, después del fallo hemos hecho una tercera. La verdad es que este tema aparece el 31 de diciembre. No quiero decir que lo anterior era algo menor, pero hoy con esto que está ocurriendo con los chats, cruza al presidente de la CSJN y del Consejo de la Magistratura, que es quien debería juzgar a Robles si ha incidido de alguna manera por afuera de Rosatti. Esta situación no sólo genera el problema del fallo, sino que afecta la constitucionalidad y al federalismo y a las instituciones para el futuro”.

“Veníamos analizando un planteo, un probable juicio político contra los miembros de la Corte por el fallo. Ahora se suma esto y la verdad que parece una cuestión de análisis que lo vamos a resolver mañana, más allá que cada gobernador hace la firma por su lado. Esto es de una gravedad tal que ha sobrepasado lo otro. Porque ya no estamos hablando de una inconstitucionalidad de los miembros que integran de la Corte, sobre algo provisorio. Porque no nos olvidemos que la sentencia definitiva no ha sido dictada. Por lo tanto la revocatoria que tampoco está resuelta podría ser revocada por los mismos miembros de la Corte. Y lo que aquí podría haber ocurrido es una mala interpretación, o algo que se podría haber revertido. Ahora ¿Lo de Rosatti cómo se resuelve?”, concluyó.