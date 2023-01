Avanzan las obras para la reactivación de los bajos submeridionales entre Santiago y Santa Fe

Miguel Mandrille, hizo este sábado un recorrido por el camino interprovincial que une Cuatro Bocas con el puesto ubicado en el límite entre ambas provincias.

El ministro de la Producción de la provincia, Miguel Mandrille, hizo este sábado un recorrido por el camino interprovincial que une Cuatro Bocas con el puesto ubicado en el límite entre Santiago del Estero y Santa Fe, donde están en ejecución obras contempladas en los proyectos de reactivación de los Bajos Submeridionales.Estuvo acompañado por el intendente de Bandera, Jairo Colaneri, y el coordinador de la micro región, Ruben Dutto.“Las obras de los Bajos Sub meridionales -explicó el ministro- son muy importantes y benefician de sobremanera a esta zona. Esto se consiguió gracias a las gestiones fundamentalmente del gobernador de Santiago del Estero, Gerardo Zamora, acompañado por un gran equipo de profesionales y técnicos y que por suerte me toca coordinar”.Destacó la fuerte inversión y el apoyo nacional a las gestiones de los representantes de Santiago, Chaco y Santa Fe, las tres provincias que integran la región.“Son obras que no tienen un gran impacto visual, pero que aseguran la calidad de vida y aumentan las posibilidades y el trabajo de una gran zona productiva”, precisó.También valoró el acompañamiento de las autoridades locales como el intendente de Bandera y el coordinador de la Micro Regio, “que no escatiman esfuerzos para que este proyecto sea una realidad”.

