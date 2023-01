ZAMORA ENTREGÓ SUBSIDIOS A PRODUCTORES BOVINOS PARA HACER FRENTE A LA SEQUÍA

El gobernador Gerardo Zamora, acompañado por el ministro de Producción, Miguel Mandrille, realizó este jueves por la mañana la entrega de subsidios a diez asociaciones de productores del interior provincial, con fondos gestionados ante la Nación a través del Plan GanAR, destinados a criadores no bancarizados de animales bovinos para la producción de carne o leche.

Durante el acto realizado en el Salón de Acuerdos de Casa de Gobierno también dijo que se está evaluando instrumentar un plan con fondos provinciales para asistir a los pequeños productores afectados por la falta de lluvias.

Precisamente, estos aportes tienen como objetivo paliar la situación del sector y permitir la compra de granos, pasturas y otros alimentos que puedan satisfacer las necesidades básicas ante la sequía, reteniendo vientres y toda acción intrapredial como, aguadas o inversiones que ayuden a mantener el stock.

Participaron también de la ceremonia el director de Producción, Wilson Michellini, junto al coordinador del programa Pro-Carne, José Bautista Guillermón.

En tanto, las asociaciones beneficiadas son: “Apaz IV” (Capital), “Apadram” (Malbrán-Aguirre), “Comisión Agropecuaria Unidad Ejecutora Local Pampa de los Guanacos” (Copo), “Sociedad Rural de Frías” (Choya), “Sociedad Rural de Matará” (Juan F. Ibarra), “Sociedad Quebrachales Tintina” (Moreno), “Sociedad Rural del Norte Santiagueño” (Quimilí-Moreno), “Sociedad Rural de Copo” y “Tamberos Unidos Cooperativa LTDA” (Selva- Rivadavia).

Durante el encuentro el mandatario provincial expresó su preocupación por el “contexto actual de sequía” y comentó que los problemas se desarrollan también en las cuencas y subterráneos.

“Es necesario en estos momentos trabajar de manera conjunta. Diagramaremos e iniciaremos un proyecto para que junto a intendentes y comisionados podamos afrontar a todas las situaciones que no solo abarca el agua, sino también en los pastizales y alimentos que no hay para el ganado”, dijo.