“Aún no hay candidato a Presidente en el FdT y los de la oposición son un desastre ”

“Todos son candidatos porteños y la mayoría no conoce el interior, no tienen idea y ni les importa”, describió sobre las características de los potenciales precandidatos de la coalición que integran el PRO, la UCR y la Coalición Cívica.

El gobernador santiagueño Gerardo Zamora aseguró a Télam que por ahora no observa a “ningún candidato a presidente que esté en carrera” en el Frente de Todos aunque igualmente se mostró confiado en que esa figura “va a surgir” en los próximos meses, “y lo vamos a acompañar”, adelantó.

Zamora analizó las perspectivas electorales del oficialismo, pero al mismo tiempo reiteró que él no será candidato a ningún cargo.

El mandatario santiagueño desmintió “los análisis que se hacen, de que yo quiero tener protagonismo, que voy a ser candidato” y en ese sentido insistió en que no será candidato a nada: “No es mi intención, ni lo voy a hacer”.

En su análisis de las posibilidades del FdT y de Juntos por el Cambio para las próximas elecciones presidenciales, Zamora dijo que a nivel nacional “el oficialismo tiene una situación compleja, que es la económica” mientras que a la oposición la calificó de “un desastre, ya lo hemos visto”.

“Todos son candidatos porteños y la mayoría no conoce el interior, no tienen idea y ni les importa”, describió sobre las características de los potenciales precandidatos de la coalición que integran el PRO, la UCR y la Coalición Cívica, entre otros sectores partidarios.

-Télam: ¿Tampoco quiere ser candidato a vicepresidente o candidato a otro cargo?

-Gerardo Zamora: No, para nada. No es mi intención, ni tampoco nadie me lo ha propuesto y ni siquiera si alguien me lo propusiera, que no lo creo, porque no tengo ninguna intención. Tengo mandato hasta 2025 y me voy a dedicar a trabajar por mi provincia. Y son muchos más los que piensan así del Interior del país en la defensa del federalismo: no claudicar en la defensa del federalismo. Este país sin federalismo no tiene futuro. O, por lo menos, va a tener un futuro muy triste, porque destruye las posibilidades de generar riqueza, de aprovechar el potencial que el mundo requiere de nuestro país. Pero además eso genera ciudadanos de primera y de segunda y ese no es el país que soñaron los que lo conformaron.

-T: ¿Cómo lo ve al peronismo o al Frente de Todos en las presidenciales de este año?

-GZ: No tengo el honor de ser peronista, yo vengo de origen radical y hemos conformado un movimiento que es el Frente Cívico por Santiago, que está inmerso en el FdT. Hoy quien gobierna hoy tiene muchas dificultades en el mundo. Porque la crisis que produjo la pandemia y luego la crisis que está produciendo la guerra en Europa nos está produciendo un gran problema económico en el mundo, de corte inflacionario. La foto de hoy es una foto bastante compleja, difícil para quien gobierna aquí, que es el FdT. Pero tengo esperanza que todo esto se pueda ir revirtiendo. Y la verdad es que los indicadores en la provincia, pese a toda esta situación macro, no son malos. De hecho, si miramos los indicadores en términos de proyección de los informes oficiales de las grandes consultoras o instituciones prestigiosas, en los últimos años hemos crecido por encima del producto bruto geográfico: en los últimos tres años hemos crecido en empleo privado por encima de la media nacional. Obviamente, cuando la economía tiene una inflación tan alta, todos perdemos y sobre todo los sectores más vulnerables. Es por eso que estamos trabajando tratando de tomar siempre pequeñas medidas anticíclicas para revertir esto. Es lo que hacemos todas las provincias.

T.: -¿Y cómo ve a la oposición?

-GZ: Son un desastre. ¿Qué te puede proponer esa oposición? Si ya estuvieron, ¿qué te pueden proponer? Lo mismo. Ya lo demostraron. Ya sabemos la visión que tienen: darles a los porteños y sacarle a los demás argentinos. Subestiman el interior, porque todos son candidatos porteños. La mayoría no conoce el interior, no tienen idea y ni les importa. Calcule que cuando vino Macri (a Santiago del Estero) dijo que hará un puerto aquí.

-T.: ¿Usted tiene algún candidato presidencial?

-GZ: Yo, si tuviera que tener un candidato para Presidente en este momento, no tengo. Porque si uno analiza cuáles son los candidatos en este momento en el oficialismo, ninguno. La Vicepresidenta, incluso, se ha autoexcluido.

-T: ¿Cree que puede cambiar su opinión la Vicepresidenta?

-GZ: No creo, porque no es una persona que cambie en cosas así. Es mi percepción.

-T: ¿Sergio Massa, Alberto Fernández?

-GZ: No descarto ninguno. En este momento no hay ninguno que haya dicho: “yo soy candidato a Presidente”. No hay ningún candidato a presidente que esté en carrera. Pero ya va a surgir y lo vamos a acompañar.

“Me podrán atacar, no me importa, yo no me voy a mover de la posición”

El gobernador santiagueño, Gerardo Zamora, aseguró que repudiar el fallo de la Corte sobre los fondos cedidos a Caba durante la gestión de Mauricio Macri le trajo enemigos e incluso denuncias en su contra, aunque sostuvo que “no se moverá de la posición” a pesar de los “ataques” y de las amenazas de “meterlo preso”. “Aquí estamos, que nos vengan a buscar de allá de Comodoro Py, ¿de ahí se maneja todo, no?”, desafió en un tramo de la entrevista con Télam sin ocultar un cierto tono de ironía.

Y en la misma lógica, se refirió a Patricia Bullrich, una de las presidenciables de Juntos por el Cambio, al plantear que “la presidenta del PRO ha dicho que el objetivo de ellos es que desaparezca el peronismo”, para luego replicar que él, que se identifica como radical, “si es parte del peronismo tendrá que desaparecer”.

“Creo que lo que tenemos que hacer, entre todos, es que nadie desaparezca. Hagamos el esfuerzo para que este país salga adelante”, exhortó. Consultado por el fallo del máximo tribunal sobre los fondos coparticipables adicionales que Macri le transfirió a la Ciudad, Zamora lo definió como “un avasallamiento al federalismo y además algo que indigna”.

“Ese fallo le da dinero a la ciudad más rica del país por encima de lo que el Congreso fijó en exceso ya, para la transferencia a la Policía Federal. ¿A dónde va a ir a parar ese dinero? No solo a la ciudad más rica del país en desmedro del resto, sino que, como ya ha sido de público conocimiento, también a la baja de los impuestos a los bancos, o sea a los ingresos brutos de la elite, de acuerdo al proyecto que ha enviado y prometido el jefe de gobierno de esa Ciudad”, cuestionó.

-Télam: ¿Por qué cree que la Corte sacó un fallo de estas características?

-Gerardo Zamora: Tendrá la posibilidad de explicarlo en el juicio político. La medida cautelar no tiene mayor fundamento. Pero afecta nuestros intereses. Y en un momento en que el país está condicionado por su deuda, con permanentes monitoreos trimestrales del FMI, consecuencia que lamentablemente dejó el gobierno anterior, y de una situación de falta de dólares y de pesos por el 2.5 del déficit fiscal que ya ha sido consumido en el primer trimestre del año pasado y empezamos este trimestre para tratar que no exista, el impacto económico de esa transferencia de recursos nos afecta enormemente.

-T: Hasta ahora Horacio Rosatti se mantuvo en silencio. ¿A qué lo atribuye?

-GZ: Primero, no tendría que haber salido a hablar porque es un involucrado indirecto. Pero sí tendría que haber salido a hablar su empleado, su vocero (por Silvio Robles) y no salió. Y esto lo atraviesa a él. Porque creo, como creen todos, que los chats son reales, que podrán tener algún origen ilegítimo, pero en medio de un conflicto de poderes, como el que hay en este momento, es llamativo que (Robles) no salga a aclarar eso. A decir: “No existe, son mentiras, aquí está mi celular”. Pero no lo ha hecho y es muy grave. Es de una gravedad institucional nunca vista. A lo que sospechábamos de una connivencia esto le da una semi-prueba.