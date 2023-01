El Gobierno suspendió a casi 160 mil beneficiarios de los planes Potenciar Trabajo

La ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz, lo anunciará esta tarde en conferencia de prensa. Son personas que no validaron sus datos y, por eso, en febrero cobrarán la mitad del ingreso previsto

El Gobierno anunció este lunes por la tarde la suspensión de casi 160 mil beneficiarios de los planes Potenciar Trabajo. Así lo determinó el Ministerio de Desarrollo Social a raíz de la auditoría que estableció que cerca del 89% del padrón de beneficiarios del programa validó sus datos en el sistema, quienes el próximo 5 de febrero cobrará el plan completo, mientras que los que no lo hicieron percibirán la mitad del monto en febrero y, si no regularizan su situación, dejarán de percibirlo.

“Los resultados han sido sumamente favorables para el fin que perseguiríamos, que era tener certeza sobre las personas que integran todo el padrón de titulares del Potenciar Trabajo: 1.210.571 personas, hasta el día de ayer, 15 de enero, han validado su identidad y nos han dejado una cantidad de respuestas que nos permiten también direccionar el esfuerzo de los recursos del Estado para mejorarles la vida”, explicó la titular de esa cartera, Victoria Tolosa Paz.

Durante una conferencia de prensa que brindó en la Casa Rosada, la funcionaria detalló además que un total de “154.441 personas no han realizado la validación de identidad y, por lo tanto, están sujetas a la suspensión del programa, a partir de lo que se conoce como la liquidación de enero”.

“¿Qué puede ocurrir a partir de esto? Que haya personas que, sabemos, puedan tener dificultades para lograr la validación, ya sea por desconocimiento de esta obligación que rige por resolución ministerial o por falta de accesibilidad. Han tenido dificultados y queremos dejar abierta la posibilidad de que inicien el reclamo administrativo”, aclaró.

En este sentido, señaló que los interesados podrán realizar ese trámite “como siempre, a través de la aplicación Mi Argentina, donde tendrán que contar cuáles fueron los motivos (por lo que no realizaron el proceso en el plazo establecido) y (sus situaciones) quedarán sujetas a la revisión de la Secretaría de la Economía Social, que es la que lleva adelante el programa”.

Por el momento, “se les va a liquidar, a todas y cada una de las personas que no hayan validado su identidad, en un 50% en este mes de enero, que se va a percibir el 5 de febrero, pero a partir de allí, quienes no lo hagan no se les va a liquidar el monto del Potenciar Trabajo, el pago será de cero, tal cual rige en la normativa”.

“Hoy sabemos que 1.210.571 titulares son personas a las que les corresponde percibir el Potenciar Trabajo, no solo porque validaron su identidad, sino que sabemos perfectamente su situación patrimonial, de ingresos, de bienes registrables o no, en la República Argentina”, agregó.

En este sentido, Tolosa Paz precisó que, de ese total, 1.134.472 realizan como contraprestación actividades productivas o comunitarias; 46.471 están inscriptos en cursos de capacitación y los 29.628 restantes están finalizando sus estudios formales.