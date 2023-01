HISTÓRICO: LORETO TENDRÁ SU PRIMERA ESCUELA MUNICIPAL DE AJEDREZ

Loreto. 19.01.23. Estará a cargo del maestro ajedrecista, Ignacio Prado. En lo que significa un hecho histórico para Loreto, el intendente municipal, Prof. Ramón González, anunció el lanzamiento de la primera escuela municipal de ajedrez, totalmente gratuita. Las inscripciones se realizarán en la plaza San Martín los viernes, sábados y domingos, desde las 20, a partir de los 7 años de edad, para ambos sexos. Las clases comenzarán el 1 de febrero, en lugar a confirmar.

Al respecto, el Intendente remarcó: «Una vez más, ratificamos que el deporte es una política de Estado municipal y que todas las disciplinas deportivas son importantes para la salud mental y física de nuestros jóvenes y niños».

En relación con la escuela de Ajedrez, indicó que estará a cargo del maestro ajedrecista Ignacio Prado y que su creación fue impulsada desde la Oficina de la Juventud, a cargo de Jeremías Coronel.

Prados es un reconocido ajedrecista loretano que participó en competencia provinciales, nacionales e internacionales, logrando varios títulos y dejando bien representados a todos los santiagueños

Fue Campeón Nacional sub14 (Juegos Nacionales Evita, 2016); Medalla de bronce (Juegos Universitarios Escolares, Medellín, Colombia, 2016); Campeón Nacional por Equipos, en los Juegos Nacionales Evita, 2016);

Campeón Provincial Absoluto, 2017; Campeón argentino absoluto sub 16 (Bs. As. 2018);

Campeón Sudamericano Absoluto sub 16, (Lima, Perú, 2018), entre otros títulos.

