Quince provincias estarán representadas en el Torneo de la Liga Federal de Vóley

El evento se llevará a cabo en el Nodo Tecnológico. Desde el 6 al 15 de febrero se desarrollará en el Nodo Tecnológico de Santiago del Estero el 2° Torneo de la Liga Federal de Vóleibol, en el que participarán más de 700 jugadores y jugadoras de 42 clubes de 15 provincias.Se trata de uno de los grandes acontecimientos deportivos de este nuevo año que tendrá como sede a Santiago del Estero, que estará representada por los clubes Ateneo, con un equipo femenino, y Quimsa, Olímpico de La Banda y Mitre en varones.

La competencia es organizada por la Federación de Voleibol Argentino, después de una exitosa primera edición en La Rioja, donde se consagraron campeones CEF N° 5 de es provincia en la rama masculina -le ganó la final a Boca- y la Universidad de La Matanza en la rama femenina, después de vencer a Municipalidad de Lomas de Zamora.

En este 2023 el certamen consolida su condición de federal, con la presencia de 42 equipos que llegarán a Santiago del Estero desde Salta, Misiones, La Rioja, Catamarca, Tucumán, Mendoza, San Juan, San Luis, Buenos Aires, La Pampa, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos y Chubut.Además, tiene especial motivación porque el certamen otorga ascensos para la Liga Argentina Femenina y la Liga Nacional de Voleibol Masculina.En la división de mujeres habrá 22 equipos repartidos en cuatro zonas: dos de cinco equipos y dos de seis. Jugarán todos contra todos en cada zona en la fase regular.Luego, los equipos serán rankeados del 1° puesto al 22°. Los 16 primeros disputarán el play off por el campeonato desde octavos de final, cuartos, semis y final. Del 17° al 22° puesto jugarán otro play off para definir esas posicionesEn varones habrá 20 equipos también distribuidos en cuatro zonas de cinco clubes cada una que disputarán todos contra todos en cada zona en la fase regular. Los 16 equipos mejor clasificados disputarán el play off por el campeonato. Mientras que los restantes jugarán un cuadrangular para definir posiciones.

