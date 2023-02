EL MINISTERIO DE SALUD SE ADHIERE AL DÍA MUNDIAL CONTRA EL CÁNCER

El Ministerio de Salud de la provincia se adhiere a los actos por el Día Mundial Contra el Cáncer, que se conmemora este 4 de febrero, bajo el lema “Por unos cuidados más juntos”.

En esta fecha en especial se busca la concientización de la población sobre las conductas que colaboran a disminuir el impacto del cáncer en el planeta.

El cáncer es la segunda causa más frecuente de morbilidad y mortalidad en las Américas, por lo cual se recomiendan hábitos saludables que reducen entre un 30 y 40% la incidencia de muchos tipos de cáncer. El cáncer puede prevenirse, controlarse, y hasta en algunos casos, curarse. Entre los hábitos saludables se encuentran: disminuir el tabaco en forma activa y pasiva, evitar la ingesta excesiva del alcohol, una dieta rica en frutas y verduras y 30 minutos de ejercicio físico diario para evitar la obesidad y sobrepeso.

Santiago del Estero cuenta con los hospitales de referencia Regional “Dr. Ramón Carrillo”, Independencia y el Centro Integral de Salud Banda, donde funcionan los servicios de oncología, preparados para el diagnóstico, tratamiento y seguimiento de los pacientes con cáncer.

El Hospital de Día: Centro Oncológico del Hospital Regional atiende a los pacientes de lunes a viernes de 6 a 12 y cuenta con un equipo interdisciplinario de ocho médicos oncólogos, dos médicas oncohematólogas, siete enfermeros y una psicóloga especialista en oncología.

La jefa de Enfermería del servicio, Lic. Carolina Saracco, informa a la comunidad que “se atiende a personas con diagnóstico confirmado de cáncer que no posean obra social, y se ofrece el servicio de consultorio con los doctores especialistas, de psicología, de transfusión de sangre, de internación en caso de ser necesario; además de las diferentes herramientas para tratar los cánceres como cirugía, radioterapia, quimioterapia e inmunoterapia.”

Los turnos se brindan de lunes a jueves de forma presencial y por consultas se pueden comunicar a los teléfonos 4219715 o 422244 internos: 2173 – 2175 – 2176.

También, desde el servicio, trabajan en conjunto con las asistentes sociales del hospital, quienes brindan ayuda y contención a la familia para realizar los trámites correspondientes.

Asimismo, el Hospital Independencia posee el Servicio de Oncología con consultorios dedicados a realizar los tratamientos a pacientes con cáncer, trabajando en conjunto con los demás servicios, como cirugía general, ginecología, traumatología y patología mamaria. El centro de salud cuenta con equipamiento de alta tecnología en diagnóstico por imagen, tomografía, mamografía digital que permiten el diagnóstico precoz.

A su vez, el Centro Integral de Salud de La Banda cuenta con un consultorio oncológico con una especialista a cargo.

Cánceres más frecuentes y cómo detectarlos

Cáncer de mama: Puede afectar a cualquier mujer y las posibilidades de su aparición aumentan con la edad, en especial a partir de los 50 años. Se puede realizar una detección temprana del mismo con la mamografía, que detecta el cáncer cuando el nódulo todavía no es palpable o lo es mínimamente. Por ello se recomienda a las mujeres de 50 a 69 años que se realicen al menos una mamografía cada dos años junto a un examen físico de las mamas por parte de un profesional de la salud.

Cáncer de cuello de útero: Es causado por una infección persistente en el tiempo por algunos tipos de VPH (Virus de Papiloma Humano). El VPH es un virus muy común, se estima que 8 de cada 10 personas lo tendrán en algún momento de sus vidas, pero solo en una pequeña proporción provoca lesiones. Existen herramientas para prevenir el cáncer, lo son: la vacuna contra el VPH, el Test de VPH y el PAP. Dicha vacuna es gratuita y obligatoria para niños y niñas de 11 años, está incorporada a nuestro Calendario Nacional de Vacunación. Tanto el Test de VPH como el PAP se realizan en los centros de salud y son pruebas que detectan la presencia del virus, se recomiendan a partir de los 25 años.

Cáncer colorrectal: Afecta principalmente a mujeres y varones mayores de 50 años. Se puede prevenir ya que primero se produce un pólipo que si se extirpa a tiempo evita la aparición del cáncer. Para detectarlo y prevenirlo a tiempo, se recomienda a las personas mayores a 50 años realizarse estudios de detección, como lo es el test de sangre oculta en materia fecal y/o la colonoscopía.

Cáncer de próstata: Afecta principalmente a varones mayores a 65 años. Este tipo de cáncer no se puede prevenir dado que ciertos factores de riesgo, como la edad o antecedes familiares, no se pueden controlar. Algunos cánceres de próstata pueden crecer y propagarse rápidamente, pero la mayoría crece lentamente y no generarán mortalidad. Para detectarlo se utiliza un análisis de sangre para medir el Antígeno Prostático Específico y un examen digital a través del recto.

Cáncer de pulmón: Es el más frecuente a nivel mundial y es causado principalmente por el consumo de tabaco. Entre los síntomas encontramos dificultad respiratoria, tos, pérdida de peso, ronquera y dolor torácico. Afecta sobre todo a personas de entre 60 a 65 años. El diagnóstico se plantea ante datos clínicos y con estudios radiológicos que detecta anormalidad pulmonar.

Cáncer de piel: Se forma en los tejidos de la piel y puede ser causado por las quemaduras solares reiteradas o a la exposición a radiación UV a largo plazo. Por ello es importante protegerse del sol durante todo el año, evitando exponerse entre las 10 y 16 horas, usando protector solar de más de 30 FPS, cubriéndose con ropas y sombreros, y demás. Entre los signos de cáncer de piel encontramos: lesiones en la piel, llagas que no cicatrizan o un cambio en un lunar.

Se recomienda a los pacientes y a sus familiares tener en cuenta una guía de cuidados de alimentación e higiene personal, como también recomendaciones dentro y fuera del hogar. Lavar con frecuencia las manos, ingerir preferentemente alimentos cocidos y evitar alimentos crudos durante primera semana post quimioterapia, tomar agua segura con frecuencia, consumir frutas y verduras hervidas y evitar embutidos, frituras, salsas y condimentos picantes. En el hogar limpiar y desinfectar los sanitarios antes de usar, y en el exterior evitar la exposición al sol, mantener ambientes libres de humo y permanecer alejado de personas con cuadros gripales o con enfermedades infecciosas.

Se recuerda que, detectado a tiempo, el cáncer puede curarse. Por ese motivo se deben realizar los controles correspondientes a la edad indicada y mantener hábitos saludables para prevenirlos.