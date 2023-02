PRESENTACIÓN OFICIAL DE LA LIGA FEDERAL ARGENTINA DE VÓLEY EN EL NODO TECNOLÓGICO

Con la participación de 42 equipos, femeninos y masculinos, que representarán a 15 provincias, este martes comenzará la Liga Federal Argentina de Vóley 2023 en Santiago del Estero, que se desarrollará hasta el 15 de febrero en las instalaciones del Nodo Tecnológico, con entrada libre desde las 9.

La presentación oficial fue realizada este lunes por la mañana, con la presencia del secretario de Deportes de la provincia, Carlos Dapello, en representación del gobernador Gerardo Zamora. También estuvieron el director de Organización Deportiva de la Federación de Vóley Argentino (Feva), Eduardo Fernández; el director de la empresa Convexa S.R.L, Sergio Foti, y la presencia destacada de Ana Gallay, jugadora de vóley playa y medalla de oro en los Juegos Panamericanos 2015; y del ex jugador del Seleccionado Argentino, Marcos Milinkovic.

Durante la presentación el secretario de Deportes entregó plaquetas de reconocimiento a Milinkovic por su trayectoria en la disciplina, como también a Ana Gallay “por ser la primera representante femenina del vóleibol argentino en los Juegos Olímpicos Londres 2012”.

Asimismo, Dapello recibió de la Feva una plaqueta destinada al gobernador Zamora “por su permanente apoyo al deporte argentino”.

Las provincias presentes en la edición 2023 del torneo son Salta, Misiones, La Rioja, Catamarca, Santiago del Estero, Tucumán, Mendoza, San Juan, San Luis, Buenos Aires, La Pampa, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos y Chubut.

La competencia tendrá un agregado importante, ya que otorga dos ascensos para la Liga Argentina Femenina y la Liga Nacional de Voleibol Masculina.

En sus palabras de bienvenida, Dapello destacó: “El Gobierno de la provincia está siguiendo su política deportiva y organizó por primera vez esta Liga Federal de Vóley que llega a Santiago del Estero”.

En tanto, Eduardo Fernández agradeció a la provincia por el apoyo para el desarrollo del evento. “El nivel que ha presentado Santiago es extremadamente bueno. El Nodo Tecnológico tiene un lindo salón para esta competencia, pero sobre todo, para que los chicos que practican este deporte puedan convivir durante estos diez días permanentemente entre ellos”, dijo.

Por su parte, Sergio Foti resaltó la organización de la competencia y auguró el comienzo de un camino para muchos eventos de esta magnitud en la provincia.

Seguidamente, Marcos Milinkovic se mostró muy agradecido con el Gobierno de Santiago del Estero y felicitó el trabajo de preparación de las canchas. “Me sorprendí al entrar al salón y ver un lugar de juego tan lindo, cómo lo han preparado”.

“Quiero desearles lo mejor a todos los participantes de la Liga Federal, que seguramente irá creciendo año a año, ojalá que sea el puntapié inicial para un gran proyecto a futuro del vóley argentino”, destacó el reconocido ex jugador.

Para finalizar, Ana Gallay remarcó las condiciones de las canchas donde se jugará la Liga Federal y el apoyo recibido. “La verdad que me sorprendió mucho la infraestructura de Santiago del Estero, es muy bueno que se apunte al deporte de esta manera”, señaló.