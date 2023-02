EL GOBERNADOR PARTICIPÓ DE LA PREMIACIÓN DEL TORNEO GRAN PRIX “MADRE DE CIUDADES” DE TENIS DE MESA

El gobernador Gerardo Zamora participó este martes por la tarde de la entrega de premios del Torneo Gran Prix «Madre de Ciudades» de Tenis de Mesa que se desarrolla desde el lunes en las instalaciones del Nodo Tecnológico, con más de 400 competidores de distintos puntos del país.

Estuvo acompañado por los secretarios de Deportes y Recreación, Carlos Dapello, y de Ciencia y Tecnología, Adrián Suárez; además de los directores de Ciencia y Tecnología, Edmundo Vizgarra, y de Gestión Pública, Ricardo Montenegro.

El mandatario fue recibido por el titular de la Asociación Norte de Tenis de Mesa, Agustín Asencio, y miembros de los equipos que participan del evento.

Luego de una recorrida por el amplio espacio acondicionado especialmente para la competencia se realizó la entrega de premios.

El gobernador hizo entrega de trofeos a los ganadores de la categoría doble masculino. El primer puesto fue para Daniel Constantino y Santiago Rodríguez Schoeller (Buenos Aires) y el segundo lugar para los santiagueños Eber Calosso y Valentín Serrano. Mientras que el tercer puesto fue compartido por las duplas Tomás Cabrera-Iván Schvarts (Buenos Aires) y los santiagueños Agustín y Ariel Cocheri.

El torneo continuará este miércoles por la mañana con la llave final de las categorías sub 23 y Todo Competidor (masculino y femenino). Desde el mediodía será el turno del selectivo sub 11 y sub 13 clasificatorio para el sudamericano que se disputará este año en Paraguay, donde tiene grandes chances Luciana Frías Paz, de Santiago del Estero, quien ya se consagró como campeona en sub 13 y fue segunda en sub 15.