EL VICEGOBERNADOR ENCABEZÓ LA APERTURA DE LA XCIV ASAMBLEA DEL CONSEJO FEDERAL DE SEGURIDAD VIAL

En representación del gobernador de la provincia, Dr. Gerardo Zamora, el vicegobernador Dr. Carlos Silva Neder encabezó esta mañana en la ciudad de Las Termas de Río Hondo la apertura de la XCIV Asamblea del Consejo Federal de Seguridad Vial.

En el acto, estuvieron presentes: el ministro de Gobierno, Seguridad y Culto, Dr. Marcelo Barbur; director Ejecutivo de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, Dr. Pablo Martínez Carignano; director del Consejo Provincial de Seguridad Vial, Néstor Flores y el vicepresidente del Consejo Federal de Seguridad Vial, Dr. Miguel Ángel Rizzotti; directores de la Agencia Nacional de Seguridad Vial y público en general.

Durante el desarrollo del acto, se dio a conocer una nota de disculpas enviada por el gobernador de la provincia, Dr. Gerardo Zamora, quien no pudo asistir por compromisos en su agenda de trabajo asumidos con anterioridad.

En la oportunidad, el director Ejecutivo de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, Dr. Pablo Martínez, felicitó a las autoridades provinciales por el trabajo que se viene realizando en Santiago del Estero sobre seguridad vial y señaló que este 2023 se profundizará el trabajo de prevención y educación.

Por su parte, en su mensaje, el Vicegobernador expresó: “Quiero brindarles en nombre del gobernador Gerardo Zamora la bienvenida a nuestra provincia a las autoridades nacionales del Consejo Federal de Seguridad Vial y a los representantes de las 19 provincias que están presentes. Queremos agradecer que hayan elegido Santiago del Estero, en este caso Termas de Río Hondo, como sede para realizar esta asamblea”.

“Precisamente, el Gobernador me ha pedido que les ratifique el compromiso muy fuerte que tiene con la seguridad vial desde que asumió en su gestión en 2005, potenciando y dotando de recursos humanos y logísticos al Consejo Provincial de Seguridad Vial, con la lógica consecuencia que hoy tiene una presencia importante en toda la provincia interactuando con instituciones de todo tipo, especialmente educativas, municipales, etc. Además, trabaja articuladamente con el Gobierno de la Nación que brinda un acompañamiento permanente”, indicó.

Agregó: “Todo es un esfuerzo conjunto en donde deben participar no sólo los Gobiernos provinciales y nacionales y las instituciones intermedias que tienen un rol importantísimo, sino también cada uno de nosotros como miembros de la comunidad asumiendo la responsabilidad que nos toca como conductores”.

Asimismo, el Vicegobernador remarcó que “en Santiago del Estero se viene trabajando fuertemente en materia de seguridad vial articulando con todas las Municipalidades y comisiones municipales que tiene la provincia”.

En la oportunidad, se hizo entrega de la declaración de Interés de la XCIV Asamblea del Consejo Federal de Seguridad Vial realizada por la Honorable Cámara de Diputados de la Provincia.

Asistieron representantes de 19 provincias, entre ellas: Catamarca, Tucumán, Jujuy, Santiago del Estero, Mendoza, San Juan, Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Formosa, Corrientes, La Rioja, San Luis, Chaco, Río Negro, Tierra del Fuego, Entre Ríos, La Pampa y Santa Cruz.