Esta mañana el intendente de la ciudad de Loreto, Prof. Ramón González, acompañado por la diputada nacional Lic. Estela Neder, realizaron el primer izamiento de bandera del nuevo edificio del Colegio nº3 Pedro Francisco de Uriarte.

En la ocasión, González expresó: «Como ex alumno de esta casa de estudios me siento orgulloso de poder acompañarlos en esta ocasión tan importante. Este nuevo edificio formará parte de uno de los que fue historia para muchos de nosotros que hemos sido parte como alumnos o docentes. Como intendente de los loretanos me comprometo junto con mi Gabinete a acompañarlos a lo largo del ciclo lectivo, que es muy importante para nuestros jóvenes loretanos».

Agregó: «Agradezco a nuestro gobernador Dr. Gerardo Zamora por hacer posible este sueño de todos nuestros jóvenes».

Por otra parte, la diputada Neder indicó: «Como loretana, me da mucho orgullo poder acompañar a nuestro intendente hoy y estar en este colegio donde muchos jóvenes pasaron y hoy son profesionales. Quiero decirles que me comprometo a seguir trabajando y acompañarlos en las educación de cada uno de ustedes».

Por su parte, la rectora del colegio Prof. Silvia Castillo indicó: «Me siento emocionada de poder decirles que estamos en nuestra nueva casa de estudios, además quiero agradecer al gobernador y a todas las autoridades que hicieron posible este sueño».

Estuvieron presentes: Lic. Estela Neder (Diputada Nacional)Raúl Maldonado (secretario de Gobierno); Dr. Nelson Pintos (Asesor legal y Coordinador de gabinete); Daniel Juárez Muas (secretario de Obras y Servicios Publicas); Latife Mattar (secretaria de Economía); Máximo Cardozo (Tesorero);Prof. Sandra Leguizamón (directora de Acción Social); Mario Coria (director de Cultura y Turismo); Dr. Nelson Coronel (director de Tránsito); Patricia Ibáñez (oficina del Emprendedor); Prof. José Carballo (oficina de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable); Prof. Cecilia Roldán (coordinadora del CIC); Nicolás Verón (Presidente del HCD) y los concejales, Daniela Morales, Romina Lizardo y Alejandro Carballo.