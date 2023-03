«No me arrepiento»: la confesión de Fernando Sabag Montiel desde la cárcel

En diálogo con C5N, el joven que intentó matar a Cristina Fernández de Kirchner ratificó su decisión. «Tiré del gatillo y no salió», comentó.

Fernando Sabag Montiel, el joven que intentó asesinar a Cristina Fernández de Kirchner, habló este lunes desde la cárcel y confesó no estar arrepentido por el intento de magnicidio que lo tuvo como ejecutor el 1 de septiembre del año pasado.

En diálogo exclusivo con la producción de Minuto Uno, programa del canal C5N, Sabag Montiel dijo «tiré del gatillo y no salió» y contó no arrepentirse del hecho.

Acto seguido, el joven de nacionalidad brasileña, que está detenido en el penal de Ezeiza, explicó que quiso matar a la vicepresidenta «por la situación del país».

«Yo lo hice por motus propio, ¿entendés? Están inventando una historia. Actúe solo respecto al atentado, sí, y tengo las pruebas acá», comentó por teléfono a la producción del ciclo periodístico.

Posteriormente, aclaró que «Brenda Uliarte no tuvo nada que ver», en un intento por despegar a quien era su novia al momento del atentado.

Al igual que Sabag Montiel, Uliarte y Nicolás Gabriel Carrizo están presos acusados de integrar «la banda de los copitos».

Por otra parte, este lunes también se conoció que Sabag Montiel le escribió una carta al fiscal de la causa Vialidad Diego Luciani, en la que acusa a Cristina y la jueza de la causa que investiga el atentado, María Eugenia Capuchetti, de tenerlo secuestrado.

“Necesito que otros jueces intervengan en la causa, ya sean de su confianza, como Andrés Basso, Jorge Gorini, Julián Ercolini. Muchas gracias”, pide el detenido en la misiva, que esta fechada el 3 de marzo pasado.

Días atrás, antes de dar por concluida la pesquisa, el fiscal federal Carlos Rívolo pidió hacer un último intento por recuperar el contenido del teléfono celular de Fernando Sabag Montiel.

Esa pericia se encuentra entre las medidas de prueba «indispensables» que solicitó el fiscal Rívolo antes de dar por concluida la pesquisa y disponer su envío a juicio oral, como le reclamó la jueza de la causa, María Eugenia Capuchetti.

La medida asentada por el fiscal en un escrito que se incorporó al expediente es la más importante de las varias que están en curso: Télam pudo reconstruir de fuentes judiciales que además se trabaja en otras diligencias vinculadas a la eventual responsabilidad de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires en los hechos (por acción u omisión) y la identificación de un usuario de Twitter que se atribuyó la planificación del atentado en un mensaje enviado a la organización de ultraderecha Revolución Federal. Y hay más.

La afirmación del fiscal quedó asentada en la respuesta enviada a la jueza Capuchetti, y en relación a un fallo de la sala I de la Cámara Federal porteña que consideró oportuno el pronto envío de la parte principal del caso a la etapa de juicio oral y público, por entender «agotada» la investigación, según informaron fuentes judiciales.

Capuchetti ofició al fiscal, quien tiene delegada la causa, y le adjuntó copia de lo resuelto por la Cámara para ponerlo al tanto de esa directiva, la cual manifestó compartir, con el fin de que procediera en consecuencia.