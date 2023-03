EL MINISTERIO DE SALUD BRINDA RECOMENDACIONES ANTE CASOS SOSPECHOSOS DE DENGUE

El Ministerio de Salud de la provincia recomienda a la población continuar con las medidas de cuidado para protegerse de la picadura del mosquito Aedes Aegypti: usar repelente y renovarlo cada 3 horas, colocar espirales o tabletas repelentes, colocar mosquiteros en ventanas y puertas siempre que sea posible, proteger cunas y coches de bebes con telas que permitan el paso del aire y al estar al aire libre usar ropa que cubra todo tu cuerpo.

Asimismo, para evitar la proliferación del mosquito se debe tapar o colocar boca abajo los recipientes que tengan agua, cambiar y limpiar el agua de floreros y bebederos, desmalezar y mantener corto el pasto, no arrojar basura en calles o baldíos, tirar botellas, bidones, tapas y todo lo que no uses y limpiar rejillas canaletas y desagües.

En entrevista con la Dra. Sandra Seú, directora de Enfermedades Transmisibles por Vectores, explicó: “La transmisión de la enfermedad del dengue se da a través de un vector que es el mosquito Aedes Aegypti, que pica a una persona enferma de dengue y se contagia. En un plazo de cinco días aproximadamente el mosquito se vuelve infectante y replica la enfermedad a una persona sana”.

También hizo hincapié en que la comunidad debe estar alerta a los síntomas. “La enfermedad se puede presentar con los síntomas de fiebre, dolor de cabeza, dolor retroocular, dolor muscular, dolor articular, náuseas, vómitos, diarrea, sangrado de nariz o encías y manifestaciones dermatológicas como el sarpullido. Actualmente notamos que se presentan en mayor medida los síntomas gastrointestinales, los cuales producen deshidratación, por ello la indicación es concurrir al centro de salud más cercano, no automedicarse y mantenerse hidratados”, explicó.

En cuanto al diagnóstico de la enfermedad, se recomienda que aquellas personas que presentan síntomas compatibles con el dengue y habitan en zonas donde no hay circulación comunitaria del virus o se presentan casos aislados, concurran al centro de salud más cercano para solicitar el análisis de sangre.

En cambio, si la persona presenta síntomas y vive en zonas donde existe un aumento significativo de casos con circulación comunitaria del virus, no es necesario el análisis de sangre ya que por nexo epidemiológico se asume que es un caso de dengue. En esos casos se aconseja asistir al centro de salud ante la presencia de síntomas persistentes, tomar paracetamol, abundante agua, protegerse de las picaduras de mosquitos y evitar deambular. También en el centro de salud podrá solicitar la certificación para presentar en los lugares de trabajo para poder ausentarse.

Para finalizar, la directora de Enfermedades Transmisibles por Vectores se refirió a los cuidados que se deben tener en el hogar si una persona se contagia de dengue: “Principalmente se deben cuidar de la picadura del mosquito y para eso hay que usar repelente y renovarlo cada tres horas, tratar de no deambular, colocar tull y tela mosquitera en el lugar donde duerme la persona infectada. El período de contagio inicia 24 horas antes del inicio de la fiebre y dura entre 6 y 7 días, lo cual hace que facilite la transmisión si es que no se protegen de la picadura del mosquito”.