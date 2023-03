Alerta por tormentas fuertes y granizo en 11 provincias

El Servicio Meteorológico Nacional mantenía este viernes advertencias por tormentas, granizo y vientos para varias zonas del país. Santiago del Estero, con alerta amarillo. Más allá de que habrá alertas meteorológicas en algunas zonas, la mayor parte del país tendrá buen tiempo este sábado y domingo que se vienen, en los primeros dos días del mes de abril.

El mal clima se mantiene este viernes en casi todo el país, por lo que el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) lanzó nuevas alertas por tormentas fuertes y ocasional caída de granizo para localidades de al menos once provincias.

Se trata de un alerta amarillo que rige este viernes para áreas de Catamarca, Chaco, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, Misiones, Salta, Santa Fe, Santiago del Estero y Tucumán. Además, para zonas de Buenos Aires corría un aviso del mismo nivel por vientos.

Alerta por tormentas y granizo

El organismo informó que el área será afectada por tormentas, algunas localmente fuertes con abundante caída de agua en cortos periodos, ocasional caída de granizo, fuerte actividad eléctrica y ráfagas.

Según el SMN, se esperan valores de precipitación acumulada entre 30 y 70 mm, pudiendo ser superados de manera puntual.

Alerta amarillo por tormentas: recomendaciones

No saques la basura. Retirá objetos que impidan que el agua escurra.

Evitá actividades al aire libre.

No te refugies cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse.

Para minimizar el riesgo de ser alcanzado por un rayo, no permanezcas en playas, ríos, lagunas o piletas.

Estate atento ante la posible caída de granizo.

Informate por las autoridades. Tené siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.

Alerta amarillo por vientos en Buenos Aires

En este caso, el SMN informó que el área será afectada por vientos del sector sur con velocidades entre 30 y 45 km/h, y ráfagas que pueden alcanzar los 65 km/h.

Las zonas afectadas:

Este de Castelli

Este de Chascomús

Este de Dolores

Este de Lezama

Este de Magdalena

Este de Punta Indio

Este de Tordillo

Este de General Lavalle

La Costa

Pinamar

Sudeste y noroeste de General Juan Madariaga

Villa Gesell

Costa y oeste de General Pueyrredón

Costa y noroeste de Mar Chiquita

General Alvarado

Ayacucho

Balcarce

General Guido

Maipú

Zona serrana de Benito Juárez

Zona serrana, centro y costa de Lobería

Zona serrana, norte y costa de Necochea

Zona serrana de Tandil

Costa y norte de San Cayetano

Costa y norte de Tres Arroyos

Adolfo Gonzales Chaves

Norte y costa de Coronel Dorrego

Costa de Bahía Blanca

Costa de Coronel de Marina Leonardo Rosales

Costa de Villarino

Monte Hermoso

Alerta amarillo por vientos: recomendaciones

Evitá actividades al aire libre.

Asegurá los elementos que puedan volarse.

Mantenete informado por autoridades. Tené siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.

Buenas noticias para el fin de semana

Más allá de que habrá alertas meteorológicas en algunas zonas, la mayor parte del país tendrá buen tiempo este sábado y domingo que se vienen, en los primeros dos días del mes de abril.