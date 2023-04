EL MOTOGP DEJÓ UN IMPACTO ECONÓMICO DE $ 5.100 MILLONES

Finalizó una nueva edición de la máxima carrera del motociclismo mundial en Termas de Río Hondo con importantes números para el sector turístico: Once provincias fueron impactadas por el evento que llega a 400 millones de personas en todo el mundo por la televisación. Se incrementa la cantidad de asistentes extranjeros y Brasil consolida su liderazgo como emisor de turistas. Culminó el Gran Premio de la República Argentina del MotoGP 2023 en el autódromo Termas de Río Hondo, con victoria para el Italiano Marco Bezzecchi y nuevamente el evento se consolidó como un gran generador de turismo y economía para el norte de Argentina. El evento fue presenciado por el Ministro de Turismo y Deportes de la Nación, Matías Lammens, el Ministro del Interior, Wado de Pedro, el Gobernador de la Provincia de Santiago del Estero, Gerardo Zamora y el Secretario Ejecutivo del INPROTUR, Ricardo Sosa. Las autoridades se mostraron contentas por el éxito de la carrera y la organización y por el balance que dio la carrera en el aspecto turístico.



Según informó Dorna, el organizador del evento, hubo un total de 186.083 espectadores durante los tres días de actividades, de los cuales 72.118 fueron el domingo, 62.662 el sábado y 51.256 el viernes. Además, 1750 personas participaron del after party (fan zone) durante el segundo día, en el que se destacaba una mayoría de jóvenes de Tucumán y Santiago del Estero, un público nuevo para el MotoGP.



Entre los espectadores, el 67% fueron argentinos, mientras que el 33% corresponden a turistas internacionales, principalmente brasileros, los cuales llegaron casi al 20%.



Según pudo analizar el INPROTUR, el impacto económico por turismo durante el fin de semana fue superior a los 5.100 millones de pesos argentinos entre hotelería, gastronomía y ocio y con un impacto superior a las 30 mil plazas hoteleras. Las ciudades más beneficiadas fueron Termas de Río Hondo, San Miguel de Tucumán, Santiago del Estero y localidades cercanas. Además, el promedio de estadía fue de 3,2 noches.



El Secretario Ejecutivo del INPROTUR, Ricardo Sosa expresó: «Aproximadamente 11 provincias salen beneficiadas por la actividad, por las noches de itinerancia de los turistas y otros que aprovechan para recorrer más destinos. Además de Santiago del Estero se benefician provincias del Norte, Litoral y Cuyo, con aquellos turistas que viajan en motos. Por otro lado, en el aspecto turístico, alojamientos, restaurantes, locales y otros prestadores directos e indirectos son impactados por el evento«.



“Como valor agregado destaca que más de 2900 trabajadores y trabajadoras participaron en la organización, y en esta edición hubo un incremento importante del personal proveniente de Santiago del Estero, lo que también es un beneficio para la provincia, sobre todo experiencia en la participación logística de un evento mundial, el factor del conocimiento es fundamental para seguir profesionalizando al trabajador santiagueño«, continuó Sosa.



Matías Lammens hizo referencias a la organización y al aspecto deportivo: “Salió todo muy bien y tuvimos una carrera espectacular, muy peleada entre los primeros puestos y el evento realmente es impactante”.



Por su parte, Zamora declaró: “Venimos de muchos eventos internacionales y actividades deportivas en Santiago del Estero y nos da mucha satisfacción porque comienzan a convertir a la provincia en un destino turístico y deportivo. Pero el balance económico es muy positivo”. Ricardo Sosa agregó: “El MotoGP genera que sea un gran impacto no solo a Santiago del Estero, si no, de manera global. A través de la transmisión oficial, se llega a 400 millones de personas. Y en cuanto a turismo receptivo, por ejemplo, en el último dia, de los 70 mil asistentes, hubo más de 15.000 turistas solamente desde Brasil”.



También adelantó que al existir una semana sin actividades entre la fecha de Termas de Río Hondo y Austin (la siguiente), muchos de los integrantes de los equipos y organización quedarán en Argentina recorriendo diferentes destinos del país, lo que suma también al impacto económico y turístico.



Además, el Secretario Ejecutivo del INPROTUR habló sobre la importancia de tener esta clase de eventos deportivos en la Argentina: “En abril tendremos el TCR Sudamericano, también vamos a tener la Copa Porche y varias competencias nacionales y trabajamos para tener más aún por estos beneficios que deja para el turismo para Argentina«.



El domingo se llevó a cabo la competencia de la máxima categoría en la que el italiano Marco Bezzecchi con Ducati del equipo VR46 pudo hacerse de la victoria por la segunda fecha del campeonato de MotoGP 2023 y ahora lidera el campeonato.



Fue la octava edición de la carrera de MotoGP en el autódromo de Termas de Río Hondo, el cual desde 2014 hasta el presente solo fue interrumpida en su calendario en 2020 y 2021 a causa del Covid-19.



La carrera atrae a miles de fanáticos que recorren por cielo y tierra el país y llegan desde distintas partes de Sudamérica. En el ámbito turístico, Brasil fue el principal emisor de turistas hacia la Argentina en 2022 con casi 800.000 turistas durante todo el año y durante los primeros dos meses del año, hubo una recuperación del turismo receptivo proveniente de Brasil en comparación con la prepandemia de más del 75%, los números más altos desde la apertura de fronteras.



El año pasado Argentina firmó un acuerdo para que el país sea parte del calendario del MotoGP hasta 2025.