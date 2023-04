Novedosa propuesta de desarrollo tecnológico para apuntalar las estructuras de negocio

Cristian Medizza, CEO y fundador de Activarte.net comenta cómo una herramienta de desarrollo tecnológico puede articular canales de venta con información actualizada de productos, ofertas, vendedores, clientes minoristas y consumidor final.

Desde la expansión de la digitalización, las formas de hacer negocio se han transformado en todo el mundo. Las empresas enfrentan nuevos desafíos para mantener competitividad y presencia en los mercados. El impacto es particularmente importante en sectores donde la velocidad en la comercialización y la logística es clave, como los de distribución mayorista. Sales! de activarte.net es una innovadora herramienta de desarrollo tecnológico que articula todos los canales digitales de venta de manera centralizada, combinando información actualizada en tiempo real de productos, ofertas, stocks, vendedores, clientes minoristas y consumidor final. Medizza comenta cuáles son las características de la herramienta y cómo puede apuntalar las estructuras de negocio.

La digitalización hoy es clave en todas las estructuras de negocios. ¿Cuáles son las principales tendencias que identifican desde activarte.net?

Nosotros somos una empresa dedicada al desarrollo tecnológico y el marketing. Por lo que constantemente estamos revisando con nuestros clientes cuáles son las tendencias y las necesidades. Hoy no hay presencia en los mercados que sea posible sin una estrategia tecnológica y digital. Nuestras sociedades son escenarios físicos de encuentro y movimiento de las personas. Y también son múltiples escenarios digitales que interactúan permanentemente con los primeros. Ya no tenemos fronteras entre la presencialidad y la virtualidad. Entonces, si los negocios quieren buscar clientes tienen que asumir que la venta ya no es sólo cuestión de ventanillas físicas ni de vendedores estrellas destacados. La presencia en los canales online es fundamental para sostener la notoriedad en los mercados.

Por otra parte, las tecnologías son un gran componente para mejorar en eficiencia…

Efectivamente. Para responder a las necesidades de los clientes no basta hoy con hacerlo bien, tenés también que hacerlo rápido. Las tecnologías aportan conocimiento para que evaluemos constantemente los procesos de comercialización y distribución; nos permiten conocer mejor a nuestros clientes minoristas, al consumidor final; nos permiten facilitar el trabajo del vendedor, desarrollando propuestas más específicas para cada público; y también nos ayudan a resolver cada tarea en forma más precisa y al menor costo. Entonces, la innovación tecnológica impacta por todos los ángulos y es un elemento hoy imprescindible. Es un valor agregado, por lo que lejos de ser una carga, es una inversión fundamental para las empresas.

Y en el sector de distribución mayorista, ¿cuáles son los principales retos hoy?

El distribuidor y el comercializador mayorista tiene en sus manos una de las estructuras de negocios más compleja. Por un lado, gestiona una muy amplia gama de combinaciones de productos y servicios y tiene un amplio abanico de proveedores y clientes diferenciados. Entonces, sus procesos son muy variados y se desarrollan con la participación de muchas otras estructuras de negocios -y las personas que participan de cada una de ellas. La red es interminable. Por ello, la comercialización y logística eficiente del centro de distribución es central. La tendencia social hacia la “aceleración del tiempo” ejerce presión sobre los distribuidores y mayoristas: para que se faciliten los procesos de compra, se ofrezcan servicios adicionales y se incrementen los niveles de personalización. Entonces, para mantener la competitividad necesitan una ejecución impecable de las operaciones y la información de todos los actores.

¿Es aquí donde entra un poco la propuesta de Sales!?

Sí. Nuestra empresa tiene mucha experiencia, un conocimiento muy cercano de este sector. Yo personalmente empecé mi desarrollo profesional en ese ámbito, trabajé más de una década en una destacada compañía multinacional. De estas experiencias y el conocimiento que fuimos acumulando con cada uno de nuestros clientes surgió Sales!. Lo que buscamos con esta herramienta es conectar todos los puntos de los negocios de distribución y mayoristas. Ofrecemos un único espacio digital que articula la información que genera y necesita cada centro de distribución, cada área de marketing y comercialización, cada vendedor en terreno y cada cliente que opera a través de los portales digitales. Hacemos que todo confluya, de manera que cualquier modificación de precio llegue instantáneamente al vendedor que visita a un cliente en cualquier punto del país. Al mismo tiempo que éste pueda conocer en tiempo real, cuál es la disponibilidad de stocks y plazos de entrega, para que nuestro cliente reciba lo que necesita. Todo esto con herramientas de gestión ágil y sencilla, lo que permite una rápida incorporación de la tecnología en la cultura de las empresas.

En otras palabras, optimizar procesos y mejorar la experiencia de compra.

Sí, creo que esas palabras reflejan exactamente el espíritu de lo que buscamos. Y te agregaría una cosa más. No sólo mejora la experiencia de compra del cliente externo. También mejora la experiencia laboral de los clientes internos, nuestros trabajadores, quienes, en definitiva, mejor pueden difundir una buena imagen de marca hacia afuera y pueden aportar valor a nuestras cadenas de comercialización.

Acerca de Activarte:

Activarte.net (@activartenet en Instagram y Facebook) nació en España. Fundada por el Licenciado en Comercialización Cristian Medizza, con más de una década de experiencia en una reconocida empresa multinacional de consumo masivo. La compañía comenzó a operar con clientes de alcance nacional desde Rosario, ciudad donde tiene sus oficinas “Hacemos MarTech, una fusión de marketing digital con tecnología. Eso implica que seamos un ecosistema que moviliza la comunicación y las ventas desde todas sus aristas, combinando todo lo necesario: manejo de imagen, redes sociales, publicidad digital, desarrollo y mantenimiento de sitios webs o aplicaciones móviles, entre otras actividades”, explicó. Para ello la compañía cuenta con un amplio equipo de diseñadores UX/UI, diseñadores gráficos, desarrolladores front y back end, desarrolladores Android y IOS productores y editores de contenidos y asesoramiento legal especializado. www.activarte.net