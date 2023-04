La intendente Fuentes y la ministra O’Mill anunciaron la realización del Encuentro Nacional de Música de Mujeres

La intendente de la Capital, Ing. Norma Fuentes y la ministra de Justicia y Derechos Humanos, Dra. Matilde O´Mill; anunciaron la realización del 5º Encuentro Nacional de Música de Mujeres y Diversidades, que se desarrollará los días 7, 8 y 9 del corriente mes.

Organizado conjuntamente con la asociación civil «Música de Mujeres», se trata de un encuentro de carácter federal que tiene como objetivo generar un espacio de diálogo, formación, reflexión, capacitación y debate que favorezca el avance hacia políticas públicas para la igualdad y equidad en el ámbito de la cultura, la industria musical y el trabajo en redes.

En este sentido, la jefa comunal destacó «la importancia de fortalecer el federalismo, con la construcción de un evento que nace en nuestra Madre de Ciudades y convoca a artistas de todos los rincones del país, generando más oportunidades para las mujeres y las diversidades».

«Es fundamental que el Estado acompañe estas iniciativas culturales, dejando a cada uno expresar su identidad libremente; con el plus de generar un nuevo atractivo turístico a través del arte», agregó.

Por su parte, O´Mill afirmó que «la cultura es otra vía por la que se puede avanzar hacia una mayor igualdad de género, en donde mujeres y diversidades de todas partes puedan compartir sus experiencias e ideas para transformarlas colectivamente en nuevas propuestas que generen más equidad en el mundo de la música».

En tanto, la referente de Música de Mujeres, Carolina Haick, resaltó el apoyo tanto de la Municipalidad como del Gobierno de la Provincia para concretar esta quinta edición del encuentro.

«Además de conciertos y peñas, habrá numerosos talleres y conversatorios a cargo de destacadas artistas nacionales, destinados a mujeres y disidencias, quienes, para participar, deberán inscribirse previamente en la cuenta de Facebook @movimientomusicademujeres o de Instagram @asoc.musicademujeres.sde», indicó.

En esta nueva edición, participarán Hilda Lizarazu (Bs. As.), Luna Monti (Bs. As.), Mariana Baraj (Salta), Micaela Chauque(Jujuy), Carolina Roisinblit (Bs. As.), Nancy Pedro (Tucumán), Andrea Mamondes (Tucumán), Araceli Arguello (Córdoba), Nataly Monte (Santiago del Estero), Noe Pucci (Neuquén), Marcia Müller (Entre Rios), Mariana Agüero (La Rioja), Casilda Chazarreta (Santiago del Estero), Flor Da Lua (Mar del Plata), Majo Clutet (Rosario) y Ema Cuañeri (Formosa), entre otras.

Además, se brindarán los talleres «Litoraleando en Santiago», «Bloqueos, Procesos y Emociones», «Armonía en seis cuerdas», «Instrumentos de vientos andinos, sikus y quenas», «El derecho a la voz», «Cantos Colectivos del Mundo» y «Derechos Intelectuales en la Música».

Asimismo, se realizarán los conversatorios «Cantos del Futuro: identidades y lenguas indígenas en Escena», «La Palabra Espontánea. Improvisación y Géneros» y «Nuestra Palabra, Nuestra Voz».

Los recitales, en cambio, son abiertos a toda la comunidad y se llevarán a cabo el viernes 7 y el sábado 8 a las 21 horas en el Paseo de los Food Trucks.