Actividades en conmemoración por el Día Mundial de la Enfermedad de Chagas

En una actividad conjunta entre el Centro Provincial de Chagas y Patologías Regionales “Dr. Humberto Lugones” y el Hospital Independencia, se desarrolló una jornada de concientización sobre la prevención y testeo al conmemorarse el Día Mundial de la Enfermedad de Chagas.

La misma consistió en la toma de presión arterial, peso y talle por parte del Servicio de Enfermería del Hospital y en en la realización del test de chagas, información mediante folletería y una charla educativa por parte del equipo interdisciplinario del Centro.

Al respecto, la Dra. Sandra Seú, Directora del Centro Provincial de Chagas y Patologías Regionales “Dr. Humberto Lugones”, remarcó que “el chagas es considerada dentro de las enfermedades mundiales como una enfermedad desatendida y con esta actividad informamos cómo se transmite para uno poder prevenir y que las personas sepan cómo se realiza el diagnóstico y fundamentalmente, que existe un tratamiento”

.

“El Centro de Chagas es único en la República Argentina porque funciona como un hospital de día para el paciente con este tipo de diagnóstico y fue declarado Centro Colaborador de la Organización Panamericana de la Salud desde el año 2014”, dijo Seú y contextualizó la situación comentando que en la provincia “desde el año 2005 se comenzó a trabajar con políticas que han sido sostenidas en el tiempo, que incluyen a un Programa Vectorial que realiza el abordaje tanto serológico como de la lucha con el barrido en la ruralidad de los departamentos del interior, al tiempo que efectuá el testeo serológico de los niños de 0 a 5 y de 6 a 19 años, y en la parte no vectorial se hace el control de las madres chagásicas”.

Entre otras acciones ejecutadas para la erradicación de esta enfermedad, la directora señaló la importancia del Programa de Viviendas Sociales y del Centro de Sangre para prevenir la transmisión a través de las transmisiones de sangre. “Con orgullo digo que nuestra provincia tiene la problemática de chagas puesta en la agenda política haciendo un trabajo sostenido en el tiempo, lo que ha impactado en los indicadores, confirmando la disminución de la prevalencia del 30 – 40% al 3.5 – 4.5%, lo que significa que antes, de 100 santiagueños, 30 o 40 tenían chagas y ahora de 100 sólo tiene 3 o 4 personas”.

En relación al chagas agudo, estimó que “antes teníamos 150 casos por año, en el año 2005 teníamos 30 casos por año, luego han empezado a descender y ahora tenemos 2 casos en los últimos 10 años (2013 y 2018). El impacto de las acciones fue muy importante, de todas formas no podemos quedarnos con eso, sino que debemos continuar concientizando a la población para hacerse el testeo. Cuando hablamos de que estamos libres de transmisión vectorial, no decimos que no tenemos vinchucas, hacemos referencia a que no tenemos vinchucas infectadas y para ello, no tenemos que tener personas infectadas”. Para concluir, la Dra. Seú aseguró que el 100% de los niños son tratados y la mayoría se están curando.

Por su parte, el asesor del Centro y de la Organización Panamericana de la Salud en esta temática, Dr. Oscar Ledesma Patiño, se refirió al trabajo realizado durante estas dos últimas décadas: “Han pasado 20 años de acciones sostenidas, que era el tiempo que los expertos estimaban para declarar libre de transmisión de chagas a toda la provincia de Santiago del Estero. Pensar esto hace 20 años era una utopía, hoy es una realidad. Empezamos con 70 personas y actualmente hay más de 300 equipos de chagas, se multiplicaron las acciones, se capacitó y fortaleció al recurso humano y se dotó de recurso material, realizando un trabajo a consciencia; y sobre este trabajo están también las organizaciones internacionales”.

En relación a los datos actuales, el precursor del Centro afirmó que que “se continúa trabajando porque mas allá de lograr el objetivo de disminuir la transmisión de esta enfermedad, esto debe seguir en el tiempo y como comunidad debemos entender que somos parte del problema y pilar fundamental de la solución, siempre con el fuerte acompañamiento de los programas para erradicar el chagas y como reflejan los datos, disminuyó considerablemente el índice de esta enfermedad en la provincia y eso indica que vamos por buen camino”.