REINICIARON LOS JUEGOS JUDEPRO ETAPA LOCAL FUTBOL MASCULINO SUB 14 Y SUB 16 EN LA CIUDAD DE LORETO

LORETO. Desde la Dirección de Deportes de la Municipalidad de Loreto, a cargo del Prof. Luis Grigüeli, informaron que esta mañana se reinició la etapa de los juegos local JUDEPRO de fútbol masculino sub 14 y sub 16 en el club El Remanso.

En esta ocasión, el Director de Deportes Grigueli, indicó: “Estoy muy feliz por compartir esta iniciativa que motiva a muchos chicos a participar y realizar deportes que garantizan la práctica deportiva, como así también favorece a nuestra salud y calidad de vida”.

Agregó: “También quiero resaltar que es un acontecimiento que se encontraba olvidado por parte del área de deportes en nuestra ciudad, mientras que nosotros lo que queremos en esta gestión es poder darle vida nuevamente y poder seguir creando numerosos proyectos para el deporte en Loreto”.

“Agradezco al intendente Prof. Ramón González y a mis compañeros de Gabinete por el apoyo constante, también agradezco la participación de los colegios y las instituciones de nuestra ciudad y a sus profesores por la acompañamiento” finalizó.

Asimismo, los coordinadores de este acontecimiento, el Prof. Lucas Bravo y el Prof. Guido Díaz, informaron que los encuentros de hoy serán realizados de esta forma:

Sub 14 Spotivo Loreto Vs Virgen de Loreto.

LIBRE: San Ignacio de Loyola

Sub 16

Spotivo Loreto vs Virgen de Loreto

LIBRE: San Ignacio de Loyola