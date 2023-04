VIDEO/ Exitosa 1ra Expo Feria de la Región de la Mesopotamia Santiagueña

23.04.23 Masiva concurrencia, en la jornada estimada en 10 mil personas. “Este es el puntapié inicial para un proyecto regional que pretendemos sea sostenido de hoy en más como estrategia de visibilización de todo lo que se hace a la región, pero también como una estrategia de generar oportunidades para la economía social, para los emprendedores, para los feriantes, para también las organizaciones, para dar a conocer todo lo que desarrollan en cada una de las comunidades que integran la región” dijo Iñiguez. Con importante éxito tuvo lugar este sábado 22, la 1ra Expo Feria de la Región de la Mesopotamia Santiagueña, en la localidad de Colonia El Simbolar, siendo responsable de la organización el comisionado municipal y miembro de mesa de gestión de la RMS, profesor Ángel Iñiguez.

En oportunidad de la apertura de la expo feria, estuvieron presentes, el anfitrión y organizador de la misma, Ángel Iñiguez, como así también el mentor del proyecto regional, Raúl Jorge Castillo, comisionados municipales, directores de establecimientos escolares y, en representación del gobierno de la provincia, el director de Ciencia y Tecnología, Edmundo Vizcarra.

En la oportunidad, Iñiguez agradeció el acompañamiento del gobierno de la provincia, de intendentes y de sus pares comisionados municipales, que enviaron sus representaciones a la feria, para mostrar las potencialidades de cada comunidad.

Haciendo un balance de lo que fue la primera expo feria de la región, se mostró satisfecho y contento por la respuesta de todos los sectores convocados y de toda la masiva concurrencia. “La Región de la Mesopotamia Santiagueña es un proyecto ambicioso, en franco crecimiento y, este evento, ha sido un paso firme, desde lo incipiente, a su consolidación, como para continuar abriendo nuevos caminos y escenarios de oportunidades”.

Sostuvo que la Región de la Mesopotamia Santiagueña, está en franco crecimiento exponencial, con nuevas propuestas y adhesiones, profundizado sus valores identitarios en producción, turismo, deporte, historia, arte y cultura, descubriéndose un rico patrimonio. “Por ello, sostengo que la RMS, con el tiempo, creció y se enriqueció con la participación de seis Departamentos, y más de 20 instituciones municipales” afirmó Iñiguez.

Subrayó Iñiguez que “hoy vemos plasmada en esta primera expo feria, una gran participación con stands, que no solo representan a Colonia El Simbolar, sino que refleja a toda una región con sus seis departamentos, con casi 20 municipios que adhieren. Esas comunidades, que aquí estuvieron presentes, mostraron todo ese potencial que tiene la región. Son potencialidades, en lo histórico, en lo cultural, en lo productivo, potencial en eso que es la artesanía que ha siempre ha sido un fuerte en todo el territorio de la provincia”.

Agregó que “a todo se suman las potencialidades que tiene la región, de interés deportivo y turístico, que ofrece oportunidades para distintas travesías de conocimiento en bicicletas o navegación en kayaks y sus lugares históricos”.

Indicó que “este es el puntapié inicial para un proyecto regional que pretendemos sea sostenido de hoy en más como estrategia de visibilización de todo lo que se hace a la región, pero también como una estrategia de generar oportunidades para la economía social, para los emprendedores, para los feriantes, para también las organizaciones, para dar a conocer todo lo que desarrollan, en cada una de las comunidades que integran la región”.

Consideró Iñiguez que, fruto de ocho encuentros de la región, con la concreción de iniciativas varias, desde lo cultural a lo deportivo y turístico, la Región de la Mesopotamia Santiagueña, se instaló e insertó en la conciencia colectiva de la provincia y el país. “Esto último, por la importancia de emprendimientos que se están desarrollando en la región, por lo que el concepto de la RMS, se va socializando en todo el país”.

En este sentido, valoró el trabajo de una cooperativa local, que trabaja con el algarrobo y frutos del monte, que está insertándose a nivel nacional e internacional, con sólido apoyo del gobierno de la provincia.

Iñiguez agradeció “el gran apoyo del Gobierno Provincial. En eso debemos reconocer a nuestro gobernador, Dr. Gerardo Zamora, al Vicegobernador, Dr. Carlos Silva Neder, a los distintos ministros, subsecretarios y directores de distintas áreas del gobierno de la provincia, que nos han estado acompañando en este camino emprendido por quienes integramos la Región”.

Asimismo, agradeció el apoyo de la Secretaría de Turismo, de la dirección de Patrimonio Histórico, de la dirección de Cultura y de la dirección de Ciencia y Tecnología de la provincia, y de la Dirección de Gestión Pública de la Provincia.

Por último, reflexionó que “creo que con este entramado, que se está armando alrededor del proyecto, podemos compartir esfuerzos, direccionados y bien intencionados – con el Gobierno de la Provincia, gobiernos municipales y también organizaciones no gubernamentales y toda la comunidad en general-, para desarrollar una nueva cultura: que cada comunidad comience a gestionar su futuro, a gestionar su desarrollo, y no esperar que otros generen la oportunidad que muchas veces está al frente nuestro y no la tomamos”.