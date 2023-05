Argentina amor de mi vida. La alienación del pueblo argentino

Artículo de Opinión por Ariel Valloud. Hemos llegado a tal situación en la pérdida de nuestra conciencia que sólo se atisba un reflejo oscuro y sombrío y resulta complejo y doloroso, pero necesario, referirnos a estas cuestiones. La Argentina se ha transformado en alguien ajeno a sí mismo, alienación, su conciencia se ha transformado de modo tal que ha perdido las características que hasta no hace más de dos o tres décadas venían dadas por su condición.

Nuestra amada Argentina, de una condición o naturaleza inteligente, consciente, alerta, bella, audaz, osada, inconformista, solidaria, emprendedora, pujante, dialoguista, confianzuda como puerta de entrada a la solidaridad y el amor, analítica, en alerta que reacciona a las injusticias, luchadora, poderosa y feliz; a una Argentina apagada, inteligente para el ventajismo y perjuicio ajeno, individualista y clasista, conformista, temerosa, pasiva, espectadora y testigo inmóvil de un espectáculo de robo y saqueo en sus narices; una Argentina sin diálogo, en la que sus ciudadanos ya no hablan entre sí, intoxicados, incomunicación por medio de la utilización compulsivo obsesiva de la tecnología, pero al mismo tiempo se paga a un profesional psicólogo, para hablar lo que no se habla con el entorno social y la familia misma: una Argentina infectada con la enfermedad de la desconfianza, donde la mentira, la simulación y las verdades a medias han penetrado en todos los ámbitos como arma de prevención y como arma de ataque, con la sola guía del miedo como regente general.

Nuestra amada Argentina, que corre todos los días por el deseo de lo que no se posee y por el miedo a perder lo que se tiene, sin levantar la cabeza, ni para mirar, ni para cuestionar a quién tira de las cuerdas que articulan los movimientos de la marioneta.

Mi Argentina amada, que incluso ahora, llega a alabar y a considerar un ejemplo a seguir a su propio titiritero. Síndrome de Estocolmo. Indefensión aprendida.

La actual alienación, donde el ciudadano ya no quiere hacer nada ni por sí mismo, ni por los demás. No quiere hacerlo, pero tampoco quiere dejar de hacerlo. ¿Cómo? ¿No quiere hacer, pero tampoco quiere no hacer? La frustración como norma.

Huidizo para evitar las circunstancias desagradables, prefiriendo el cohecho de la obtención de recompensas y satisfacciones inmediatas y pasajeras, cuando a pesar de que existen oportunidades reales de cambiar la situación desfavorable, para reemplazar la cultura de la inmediatez por un verdadero bien común duradero. El último hombre. La moral del esclavo. Ya nada florece en él.

La falta de conciencia personal, reemplazada o por un colectivismo vacío, materialista y destructivo, o por un personalismo, codicioso y avaro, violento y cosmopolita, donde la identidad axiológica se ha perdido en un laberinto de intereses económicos, peleas predatorias y autodestructivas.

Donde parasitar para ganar dinero, es la norma. Vivir del esfuerzo ajeno se ha vuelto algo a ponderar. Donde se ha invertido el apotegma que dice: «En la nueva Argentina de Perón, el trabajo es un derecho que crea la dignidad del Hombre y es un deber, porque es justo que cada uno produzca por lo menos lo que consume» por el apotegma «el trabajo y la producción lo hacen los otros para mi beneficio, y subrepticiamente potenciamos la pobreza y la indignidad, para mantenerlos en esa rueda giratoria infinita de explotación rentística y de agiotismo».

El mandato (o dictadura) social y familiar en este contexto se torna ley, mediante el chantaje emocional. Si no se cumple con la obligación del mandato social perjudicial, anónimo. antojadizo, antinatural y materialista, se tendrá la responsabilidad por esa desobediencia, teniendo la condena social y familiar, el ostracismo social y familiar, cuando no causantes de divorcios matrimoniales o simplemente vidas cuya cotidianeidad trasunta en confrontación y peleas continuas.

De esa amada Argentina de la cultura del encuentro y la celebración, a una Argentina divisionista, violenta, nocturna, donde celebrar significa tener conductas límites, temerarias y viciosas con la ingesta de sustancias que alteran la conciencia y la conducta. De ese contexto violento y vicioso surgen gran parte de las familias actuales, con la formación de parejas entre los jóvenes.

De una Argentina donde dialogar se ha transformado en una “doctrina de la oposición” para destruir, para buscar el defecto en el ojo ajeno, de proyectar los propios defectos en el prójimo, pero omitir siempre un examen propio y una autocrítica sana para lograr una armonía personal y comunitaria.

Oponerse por oponerse, como política de impedir y como demostración de miedo a que el otro pueda hacer o “llegar”, y de esta manera evitar sentirse menos. Envidia.

El deporte de contradecir al prójimo por el sólo hecho de estorbar, “palos en la rueda” o simplemente intentar comunicarse para vomitar una sobre acumulación emocional, provocada por la falta de comunicación inveterada y psicosis social (como tener falsas creencias acerca de lo que está sucediendo, de quién se es, de quiénes somos, o llegar a conclusiones de cosas que no existen)..

La falta de normas rectoras o la incapacidad de la estructura comunitaria de proveer a los habitantes lo necesario para lograr las metas como pueblo, la anomia social.

Anomia social donde el contravalor pasa a ser norma y el valor constructivo del amor y la solidaridad verdadera (no la solidaridad como caridad y como expectoración de lo robado previamente por parte del caritativo al pobre, que lo devuelve como veneno en chirolas llamado caridad, tratando de lavar culpas por sus delitos económicos), pasan a ser la excepción.

El diálogo sólo manifestado como obstrucción y reproche, para destruir al prójimo y no para lograr la unión y la consecución de un destino común.

Un diálogo de sordos, ciegos y mudos, donde prevalece la siguiente ley: “no estoy de acuerdo con vos, pero no conozco y no me interesa lo que decís”.

Esa anomia social en que los padres de familia recomiendan a los hijos irse de la Argentina con el argumento vacío y economicista de que el país “no les da nada”, ignorando o mejor dicho, vituperando al General Perón cuando nos enseñó que “al país lo arreglamos entre todos o no lo arregla nadie” y como sabiamente dijera John F. Kennedy, “No preguntes qué puede hacer tu país por ti, sino qué puedes hacer tú por tu país”. Antipatriotismo e incivismo desde las bases y desde la familia misma.

Es esa ley de la anomia, de negar al prójimo, buscando la salvación y la ventaja económica. Ceguera.

La norma social vigente, es el comportamiento del rebaño huyendo del depredador que lo ataca.

Incomprensión provocada voluntariamente con el fin de no hacerse cargo de nada y evitar compromisos para consigo mismo y para con los demás. Deslealtad, infidelidad, cobardía. El «no puedo» que oculta un «no quiero», por antonomasia.

Mi Argentina amada, donde el sagrado matrimonio y los hijos, se han transformado como excusa de vida, algo para relleno porque se está vacío por dentro, como una guarida para el ejercicio de la cobardía, y no como un factor de amor, de orden personal y social y de amor a la Patria. La entidad de la familia como un cascarón vacío y disoluble. De la familia clásica, vinculada al amor y la fidelidad matrimonial, a la familia ensamblada. Múltiples padres y madres de hijos entremezclados, (incluso con el aborto al alcance de la mano), viviendo aún los adultos separados o divorciados en la misma vivienda, por falta de acceso a la misma. Una especie de poligamia forzada por la violencia sistémica, la incultura, la necesidad, la pobreza y el decaimiento social, similar a la «familia de hecho», donde se «negrean» a los hijos, no declarando al padre en el Estado, para así continuar cobrando la asistencia social.

De esas amadas y orgullosas familias argentinas de no hace muchas décadas que integraban nuestra querida Argentina, a la actual familia donde la norma es la manipulación, entre la pareja, entre padres e hijos, utilizando el miedo, la obligación y la culpa como dinámicas transaccionales.

Misma ley se da en la economía informal y familiar. Si el familiar o trabajador no tiene las garantías y recursos correspondientes, será un esclavo laboral, psicológico y emocional, con autoestima condicionada, por medio del chantaje emocional del manipulador o manipuladora, sea éste familiar, sea de un socio, o sea un locador «de confianza», o quien quiera que sea al que se le deba algún «favor» en cualquiera de sus formas.

Esa otra Argentina, donde la familia, los hijos y el trabajo se han transformado en una excusa y un escudo para la negación y la no participación ni cívica, ni social, ni política. ¿Cómo puede estar primero la familia, pero nunca la Patria? Esa inversión supresiva de la Patria es el germen de la destrucción, precisamente, de la misma familia.

¿Qué más orgullo podría sentir un hijo, el de tener un padre que luche por los derechos de su familia, de su pueblo y de su Patria?

Es que los hijos han mutado hacia una excusa para la no lucha, para la indiferencia, para la apatía, para la falta de compromiso y para la falta de reacción ante las terribles injusticias. La norma es “mientras la injusticia no me toque, no digo nada”. El viejo no te metás.

Y lamentablemente, en no pocos casos, los hijos han pasado a ser instrumento de extorsión de la pelea matrimonial y víctimas de alienación parental, donde la vivienda se ha transformado en un lugar de pesadilla y no de armonía; la vivienda transformada en escondite y en muro de protección, que excluye al más necesitado. Viviendas con puertas y ventanas cerradas y enrejadas, y en sus pórticos, ciudadanos en situación de calle durmiendo a la intemperie. La vivienda como cárcel.

Nosotros decimos

La transmutación de los disvalores individuales y colectivos debe comenzar. Volver a esa Argentina bella, pujante, solidaria, poderosa, inteligente, audaz, dialoguista, familiar, consciente, comunitaria, alegre y trabajadora.

Primero la Patria, luego el movimiento y después los hombres y mujeres con sus familias dignas.

La familia no como escondite sino como núcleo de amor, participación y organización comunitaria. Familia no como excusa, sino como el jardín lleno de flores cuyos pétalos siguen al sol y polinizan hijos fuertes, conscientes y capaces de tomar la posta del trasvasamiento generacional, cuando el tiempo sea el adecuado y que ello promueva la mejora y el recuerdo práctico y consciente de la generación de nuestros padres y abuelos, aprendiendo de ellos y no que se los olvide por una moda engañosa o por un supuesto avance en el conocimiento o cambio tecnológico.

Nosotros somos el sano equilibrio entre individuo y comunidad. No hay extremos allí. Si no hay equilibrio, hay trampa.

Decimos el trabajo como rector solidario, no como actividad exclusiva para ganar dinero. El trabajo, es solidaridad para con el pueblo mismo, pues trabajo, significa dar algo de sí mismo para la Patria, para sí mismo, para la familia, el trabajo es aporte comunitario, de lo contrario, el trabajo no es trabajo, sino subsistencia y esclavitud, con el miedo, la especulación y la manipulación como valores rectores.

Nosotros queremos arreglar al país entre todos; nosotros no queremos sólo pedirle y sacarle a la nación Argentina sin entregar nada a cambio, nosotros queremos darle, queremos aportarle, queremos elevar y queremos amar a la Argentina, pues así nos estamos retribuyendo y amando a nosotros mismos.

Argentina amor de mi vida, siempre lucharemos por vos, por tus valores justos, libres y soberanos.

Ariel Valloud