MÁS DE 130 GOLFISTAS PARTICIPARÁN EN LAS TERMAS DEL PRIMER TORNEO NACIONAL FOUR BALL SENIOR

El Termas de Río Hondo Golf Club será escenario, desde este miércoles 10 de mayo, del Primer Torneo Nacional Four Ball Senior de Golf para Profesionales y Aficionados, que se extenderá hasta el sábado 13 con la participación de 135 jugadores de todo el país para disfrutar de la mejor cancha de Sudamérica en una competencia con importantes premios.

El juego será de 54 hoyos four ball y se jugará con carro eléctrico. Está confirmada la participación de 60 parejas de profesionales y 55 parejas de aficionados.

Este miércoles serán las prácticas y el Pro Am; mientras que la primera vuelta de 18 hoyos four ball será el jueves y la segunda el viernes 12 con corte clasificatorio para las 16 mejores parejas profesionales y empatadas en el puesto 16.

La tercera y última vuelta para profesionales y aficionados será el sábado con la entrega de premios.