JUGADORES DE TODO EL PAÍS DISFRUTAN EN EL GOLF CLUB DE LAS TERMAS DEL TORNEO NACIONAL FOUR BALL SENIOR

Con un imponente marco de competidores y amantes de la disciplina, se puso en marcha este miércoles en el Termas de Río Hondo Golf Club el Torneo Nacional Four Ball Senior para profesionales y aficionados, que se desarrollará hasta el próximo sábado.

Más de 130 jugadores son parte de esta nueva propuesta golfística de jerarquía que se disputará a 54 hoyos four ball y se jugará con carro eléctrico.

Entre los jugadores se destaca la presencia de Vicente Fernández, Ricardo González, Mauricio Molina, Rafael Gómez, los hermanos Luis y Horacio Carbonetti, Jorge Berendt, Rodolfo González, César Monasterio y el santiagueño Miguel Guzmán.

El correntino Vicente Fernández -ganador de más de 60 torneos profesionales en todo el mundo- expresó su satisfacción por participar de este torneo y destacó las bondades del Termas de Río Hondo Golf Club. “Esta cancha es muy linda, es realmente muy buena, tiene una construcción impresionante y está muy bien. No es casualidad que en invierno este lugar atraiga muchísimo, aquí hay mucha gente que en otros lugares no puede jugar y el clima de acá es cálido y la ventaja es que lo tenga Las Termas”, dijo.

La primera jornada de competencia finalizó con la premiación del Torneo Pro Am, donde participaron equipos compuestos por 1 profesional y 3 aficionados.

Los ganadores fueron Ricardo González (profesional) junto con Claudio Sosa, Marcelo Gallardo y Gonzalo Montenegro (aficionados). En segundo lugar quedó el equipo integrado por Miguel Guzmán (profesional), Ramón Domingo, Liliana Brim, Cristhian Ibáñez (aficionados).

La ceremonia estuvo a cargo del intendente de Las Termas, Jorge Mukdise; el director del Golf Club, Juan Manuel Pereyra y el presidente del Tour de Profesionales de Golf de Argentina, César Monasterio. También fueron parte el director de Tour Profesional de Golf Argentino, Marcelo Soria; el director operativo de la Asociación Argentina de Golf, Carlos Silva y Vicente Fernández.

Este jueves y viernes se jugarán la primera y segunda vueltas, cada una de 18 hoyos four ball; con corte clasificatorio para las 16 mejores parejas profesionales y empatados en el puesto 16. El sábado será la jornada definitoria con la entrega de premios.