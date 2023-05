COMUNICADO DE DIPUTADOS PROVINCIALES DE LOS BLOQUES DEL PARTIDO JUSTICIALISTA, ENCUENTRO CÍVICO SOBRE EL FALLO DE LA CORTE SUPREMA

Diputados de los bloques del Partido Justicialista y de Encuentro Cívico, expresaron a través de un documento su posición sobre el fallo de la Corte Suprema de Justicia que suspendió las elecciones en Tucumán y San Juan. El texto es el siguiente:

«El fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que suspende las elecciones en Tucumán y San Juan, prueba que los integrantes del máximo tribunal de la Nación, han perdido la idoneidad de la imparcialidad y ratificado su ardid de destrucción del equilibrio de poderes».

«El balanceo entre los Poderes del Estado ya no está en peligro, porque se ha producido un daño cierto y comprobable en el derecho político más sagrado que tiene el ciudadano, que es el derecho de elegir y ser elegido».

«Ese derecho es el cimiento de la autodeterminación de un pueblo en un lugar determinado, como lo son las provincias autónomas de Tucumán y San Juan, fundadoras de la Nación Argentina».

«La base de una República radica en la división de los poderes. La Corte en otros fallos ha legislado, como lo es, en la integración del Consejo de la Magistratura».

«Pero lo que no debemos dejar de soslayar, es que encontramos un rasgo típico reiterado, que son las resoluciones en contra del Gobierno Nacional en tiempo envidiable y sin tener procesalmente y constitucionalmente autorización para ello».

«Las provincias son autónomas y dictan sus normas. Son sus Cortes o Superiores Tribunales, los que deben decidir sobre cómo deben elegir sus autoridades e interpretar su Constitución».

«En este arbitrario fallo, produce un efecto expansivo que en el caso de Tucumán, debe volver a realizar todo de nuevo, sin importar la situación de los partidos políticos, que deben volver a realizar los gastos para poder participar de un proceso eleccionario».

«La Corte Suprema de Justicia de la Nación, se arroga facultades que no tiene, despliega funciones que son expansivas, como si fuera un Tribunal Constitucional, que en Argentina no existe, por el efecto erga omnes de su decisión. La no realización del Comicios en Tucumán es prueba de ello».

«Por último, lo más grave, es que cierto sector de la política refrenda un accionar contra República de la CSJN y con sus expresiones invalida sus bases de que nuestra Nación crezca libremente y en democracia».