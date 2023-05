SORPRESIVA PRIMERA JORNADA DEL TORNEO NACIONAL FOUR BALL SENIOR DE GOLF EN LAS TERMAS

El Torneo Nacional Four Ball Senior que se disputa en el Termas de Río Hondo Golf Club comenzó este jueves con una dupla de inesperados líderes: el salteño Walter Miranda y el bonaerense Hugo Centurión, que anotaron 65 golpes (-8) y se ubican al frente entre las 28 parejas.

El segundo lugar lo comparten el equipo de Ricardo González y Horacio Carbonetti y el de los tucumanos José Romero y Julio Núñez, ambos con 66 (-7).

“Creo que fue un excelente comienzo. En el hoyo 2 Hugo embocó de afuera cuando estábamos complicados y eso nos dio confianza, después pudimos aprovechar los par-5 de la ida y tuvimos un gran comienzo con siete birdies en los primeros nueve hoyos”, dijo Miranda, jugador del Salta Polo Club.

Para Centurión el formato es novedoso pero atractivo. “No estamos acostumbrados a jugar en equipo, pero la verdad que estuvimos bien, solo nos desconcentramos en el 17, ya que no pudimos aprovechar el par-5 del 16 y eso nos costó subir el único hoyo del día, pero estamos felices de estar aquí y el campo es un lujo”, dijo Centurión, quien colaboró con cinco birdies.

Ricardo González es uno de los nombres más destacados del torneo y en pareja con Horacio Carbonetti tuvieron la chance en el hoyo final de empatar la punta, pero ambos fallaron sus oportunidades de birdie.

“El campo está perfecto y es bueno estar jugando con grandes amigos, en un ambiente un poco más relajado, pero de todas maneras, todos queremos ganar. Hoy comenzamos un poco lentos, nos recuperamos por la mitad de la ronda, pero no pudimos aprovechar los par-5 del final”, dijo González quien hizo tres birdies a la ida, luego anotó un águila al 11, birdies al 12 y 13 y de allí en más todos pares.

Los tucumanos José Romero (hermano de Andrés) y Julio Núñez aprovecharon su conocimiento del campo diseñado por Robert Trent Jones Jr, que fue elegido como mejor campo de Latinoamérica, y tuvieron un comienzo ideal con birdies al 2, 4 y 5 y águila al 3. El equipo se complementó bien por la vuelta para cerrar con birdie al hoyo final.

Este viernes será el corte clasificatorio en el cual participarán las mejores 16 parejas.